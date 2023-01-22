乌克兰一名副部长因涉贪被解雇

乌克兰/反贪腐

乌克兰一副部长涉虚高价购买发电机被解雇，乌克兰正面临隆冬时节俄军打击其能源设施造成电力短缺。图为2023年1月扎波罗热被俄军轰炸的一座居民楼

法新社1月22日基辅消息，一名乌克兰部委高级官员因涉嫌贪污而被解雇，而在媒体披露了一份据称虚高的合同后，国防部启动了内部审计。

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乌克兰总理杰尼斯·什米加尔（Denys Chmygal）在电报群上说："乌克兰内阁命令解除洛津斯基（V. M. Lozynskiï）的乌克兰社区、领土和基础设施发展部副部长的职务。

周六，乌克兰国家反腐败局（NABU）以涉嫌贪污罪逮捕了洛津斯基（Vasyl Lozynskiy）。该反腐败局在一份声明中说，自2020年5月上任的洛津斯基Lozynskiy"收受（400,000美元），为虚高价格购买设备和发电机的合同签订提供方便。

在这名高官被解雇之际，乌克兰正临俄罗斯在隆冬时节对其能源设施进行打击后出现的电力短缺的问题。

法新社这个报道说， 贪污在乌克兰仍然很普遍，这个国家几十年来一直受到腐败的困扰。

在另一起涉嫌腐败的案件中，乌克兰国防部周日下令启动"内部审计"，并定于周一与国防部长雷兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）举行"紧急会议"，以了解该部可能的虚报合同。

上周六，乌克兰国家媒体的新闻报道指责乌克兰国防部签署了一份为其士兵提供食品的高价合同。

据乌克兰《每周镜报》（ZN.UA.）新闻网站报道，所签署的2023年的合同价值130亿格里夫纳，按目前的价格计算，略高于3.5亿美元，其价格比目前的基本食品价格"高出两到三倍"。

乌克国防部在一份声明中说：“如果发现国防部官员的活动中存在违法行为，将根据现行法律追究他们的责任”。

然而，乌克兰国防部强调，"该部根据法律规定的程序购买相关产品"，认为这是"虚假"和"误导"的新闻报道。

乌克兰国防部说，"这些传播的目的是故意操纵"，是"在特殊时期损害国防利益"，并称其对所签署的合同"进行了审查"。

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