俄罗斯在非洲拱卒，布基纳法索要求法国1个月内撤军

布基纳法索/法国

布基纳法索本周要求法国军队在一个月内离开其国土。在过去几个月中，布基纳法索与法国之间的关系日益紧张。而且，此刻莫斯科正试图在该国推进它的棋子。

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布基纳法索新闻社（AIB）报道：布基纳法索政府周三1月18日谴责了自2018年12月以来有关法国在其领土驻军的协议，要求法国军队根据该协议条款，在一个月内离开布基纳法索。

几个月来，法国这个前殖民国家在布基纳法索受到争议。最近在瓦加杜古发生了几次示威活动，最近一次是在周五，示威者要求法国从这个萨赫勒国家撤出。法国目前在布基纳法索有一支近400人的特种部队。

上周，法国负责发展、法语国家和国际伙伴关系的国务秘书扎沙罗普卢（Chrysoula Zacharopoulou）女士前往瓦加杜古，与去年9月底政变上台的布基纳法索过渡总统特拉奥雷上尉举行了会谈。

她表示：“法国不会强加任何事情”，双方“可以共同创造一个未来”，法国也“不想影响任何选择或决定”，“没有人可以对布基纳法索的选择发号施令”。

据法新社引述的消息，法国赞成的方案是将这个400来人的特种部队重新部署到邻国尼日尔南部，那里已经部署了近2000名法国士兵。

选择俄罗斯

法新社说，在布基纳法索设想的新伙伴中，俄罗斯经常被提及。12月初，布基纳法索总理坦贝拉（Apollinaire Kyélem de Tembela）对莫斯科进行了一次悄悄的访问。上周，他与俄罗斯大使萨尔蒂科夫（Alexey Saltykov）会晤后说： 在这种动态中，“俄罗斯是一个合理的选择”。我们认为“我们两国的伙伴关系必须得到加强"。

去年夏天，布基纳法索的邻国马里的军政府要求已在马里存在九年的法国部队离开。据多个消息源称，马里军政府已在2021年底开始引入俄罗斯准军事团体瓦格纳，但马里军政府对此予以否认。

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