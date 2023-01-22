德外长：德国不会阻止波兰向乌克兰提供豹2坦克

德国/波兰/乌克兰

1月22日到访巴黎参加法德《爱丽舍条约》签署60周年纪念活动的德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）在当晚播出的她与法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）共同参加的专访中表示，如果波兰向乌克兰提供德制豹2主战坦克，德国不会加以阻拦。不过，她声称，波兰“暂时没有提出这个问题”。

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当被问及如果波兰在未经德国同意的情况下对乌克兰提供其豹2坦克会发生什么时，贝尔伯克说：“目前这个问题还没有被问到，但如果被问到，我们也不会阻拦”。她补充说：“我们知道这些坦克有多重要，这就是为什么我们现在与我们的伙伴讨论这个问题，我们需要确保人们的生命得到拯救，乌克兰的领土得到解放。”

周日早些时候，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）重申，柏林和巴黎将支持乌克兰反对俄罗斯占领的斗争，并不允许欧洲重新回到“仇恨和民族竞争”。他在巴黎表示：“只要有必要，我们将继续向乌克兰提供其需要的所有支持。作为欧洲人，共同捍卫我们的欧洲和平项目”。

德国在向乌克兰提供豹2主战坦克和允许其他国家向乌方提供德制坦克方面一直面临相当大的压力。柏林一直对向乌克兰提供先进的豹2坦克问题犹豫不决，因为担心这可能导致俄罗斯在乌克兰的战争升级。

周日，在与法国总统马克龙举行的新闻发布会上，当被问及这一问题时，朔尔茨避重就轻，重申在武器运送问题上需要与乌克兰的盟友协商行事。这并不是德国三党联合政府中的绿党部长们，特别是贝尔伯克首次在对乌克兰的军事支持问题上采取比总理更积极的立场。

不过，就在贝尔伯克在周日晚播出的节目中作出上述表态时，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）在接受德国ARD电视台节目采访时几乎同时表示，“决定......取决于许多因素，并且是在总理府做出的”。

皮斯托里乌斯说：“这不仅仅是交付或不交付这些坦克的问题，而且还需要权衡不采取行动和采取行动的后果”。他说，作为豹型坦克原产地，德国负有一种特殊的责任，“我们必须履行这一责任”。

皮斯托里乌斯说，豹型坦克是一种重型坦克武器，也可用于攻击性目的，“当你把他们带入这个问题时，你必须非常仔细地衡量”。他认为，以平衡的方式谨慎地做这件事符合德国和欧洲的利益，“而不是匆忙或鲁莽地做”。

皮斯托里乌斯宣布，“很快会有一个决定”。但这将取决于许多因素。也有其他国家“可以作出自己的贡献”。

同日早些时候，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）向波兰通讯社表示，如果德国不同意向乌克兰转让德制豹2主战坦克，波兰将建立一个准备对乌提供坦克和其他装备的国家的“小联盟”。

莫拉维茨基直言：“我努力权衡自己的言辞，但我要直截了当地说出来。乌克兰和欧洲将赢得这场战争——无论有没有德国（参与）”。他补充说，是加入制止俄罗斯野蛮行为的任务，还是消极观望，谴责自己站在历史的错误一边，这取决于柏林的态度。

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