战狼魅力行动：秦刚在NBA比赛中致兔年问候

中美关系

中国新任外交部长在华盛顿庆祝农历新年的一场NBA篮球赛上视频亮相，向观众发表一段农历兔年贺词。法新社说，此刻中美两国领导人拜登和习近平正寻求缓和紧张局势。

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现任中国外长，前中国驻美大使秦刚周六1月21日在华盛顿奇才队与奥兰多魔术队的一场NBA比赛中，通过预先录制的视频向数万名篮球迷发表了拜年讲话。

在球赛休息时播放的40秒的视频中，他用英语"祝中国和美国人民在兔年繁荣昌盛，有个光明的前程"。

法新社说，秦刚先生在2021年7月至2022年12月期间担任中国驻美国大使，当他被派往华盛顿时，他通过在奇才队比赛中投篮和与亿万富翁马斯克一起乘坐特斯拉汽车而出了名。

这次新的魅力行动，是在华盛顿高官布林肯和耶伦即将对中国进行两次重要访问之前进行的。

美国国务卿安东尼-布林肯定于2月5日至6日访问北京，这是他的共和党前任迈克-蓬佩奥在2018年访华以来，首次美国国务卿对中国进行访问。

而华盛顿在本周宣布，美国财政部长珍妮特-耶伦在瑞士苏黎世与中国副总理刘鹤会晤后，"在不久的将来"将访问中国。

法新社说，自去年11月中旬美国总统拜登和中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛举行会晤以来，有关旅行的公告一直在增加。那次是世界两大经济体领导人上任后的首次面对面会谈。

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