挪威国防军司令：俄罗斯在乌克兰死伤人数已接近18万人

乌克兰/俄罗斯/国际

2022年11月，由俄方控制的乌克兰卢甘斯克境内举行的纪念阵亡俄军官兵的仪式。

挪威国防军司令克里斯托弗森上将（Eirik Kristoffersen）1月22日在受访时表示，迄今为止，俄罗斯在乌克兰死伤人数已开始接近约18万人，而乌克兰的损失可能超过10万人死伤，另有约3万名乌克兰平民在战争中丧生。

广告 继续浏览后续

克里斯托弗森周日在接受挪威TV2电视台采访时透露说：“俄罗斯的损失开始接近18万名死亡或受伤的士兵”。他没有具体说明这些数字是如何计算的。挪威是一个与俄罗斯接壤的国家，自1949年北约组织成立以来一直是其成员国。

克里斯托弗森在采访中还提到：“乌克兰的损失可能超过10万名死者或伤者。此外，乌克兰还有大约3万名平民在这场可怕的战争中死亡”。几个月来，莫斯科和基辅都没有对其武装人员损失提供可靠的说明。挪威军方此次公布的这些数字无法获得独立核实。

克里斯托弗森表示，俄罗斯自去年2月24日入侵乌克兰后，现在处境艰难。他说：“我们看到一个使用其所拥有的工具的俄罗斯。他们在乌克兰战争中投入了大量力量。俄罗斯陆军大部在乌克兰境内，俄罗斯损失惨重。他们损失了很多坦克、装甲装备和人员。”

克里斯托弗森指出，与此同时，俄罗斯有能力生产更多武器、从其武器库存中提取装备并动员更多人员。他认为，俄罗斯实际上有能力坚持很长时间。

克里斯托弗森刚参加了上周五在德国拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰国防联络小组会议。该会议由支持乌克兰的50多个国家的高级国防官员参与。他表示，乌克兰现在迫切需要维持其防空系统。西方防空系统的交付意味着俄罗斯的攻击收效甚微。

克里斯托弗森在采访中说，最令人担忧的是，乌克兰能否将俄罗斯空军排除在战争之外。他指出，“由于乌克兰拥有防空系统，我们还没有看到俄罗斯空军的巨大努力”。他强调，乌克兰还需要坦克以继续反攻，夺回被俄罗斯占领的领土。

同样就俄乌双方的人员伤亡问题，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）上周五在德国出席新闻发布会答记者问时表示：“就伤亡而言，你知道，战争中的伤亡数字总是令人怀疑的。但我要告诉你，俄罗斯的伤亡，上次我公开报告时，我说远远超过10万人。我想说的是，现在已经大大超过了10万人。”

米利说：“因此，俄罗斯人在他们的军队中遭受了巨大的伤亡，而且这包括他们的正规军队和他们在瓦格纳集团的雇佣兵，以及与俄罗斯人作战的其他类型部队。他们确实遭受了很大的损失。”

米利补充说：“现在，你看到俄国人征召了，征召了：我想征召了30万的动员兵。我想他们也许能够得到20、25万，大约在这个范围内。所以他们正在补充他们的损失，就人力而言，但他们遭受了巨大的损失。”

与此同时，米利说：“乌克兰也遭受了巨大的损失。你知道，由于俄罗斯的行动，有大量的无辜平民被杀害。俄罗斯人正在袭击民用基础设施。有大量的经济损失，对能源基础设施的大量破坏，以及俄罗斯，或乌克兰军队自己遭受了大量的伤亡”。他强调：“所以这是一场非常、非常血腥的战争，双方都有重大伤亡。”

米利说：“这就是为什么我说，我认为，在迟早，这将不得不在某个时候走到谈判桌上，以使这一事件结束，这将不得不发生在最终状态，即一个自由、主权、独立的乌克兰，其领土完好无损，得到满足。当那一天到来时，人们将坐下来谈判，结束这一切。但是双方都有大量的痛苦。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅