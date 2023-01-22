波兰总理誓言无论德国是否同意都要向乌克兰提供豹2坦克

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据波兰通讯社1月22日报导，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）向该社表示，如果德国不同意向乌克兰转让德制豹2主战坦克，波兰将建立一个准备对乌提供坦克和其他装备的国家的“小联盟”。

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莫拉维茨基表示，波兰不会在乌克兰流血时被动观望，乌克兰和欧洲将在“有无德国”的情况下赢得战争。莫拉维茨基在评论周五在德国拉姆施泰因空军基地举行的乌克兰国防联络小组会议及其未能就转让豹2主战坦克达成的决定时，称德国的立场是“不可接受的”。

莫拉维茨基在采访中问道：“自战争爆发以来，已经过去了将近一年的时间......在电视和YouTube上可以看到俄罗斯军队的战争罪行证据。德国还需要什么来睁开眼睛并开始按照德国国家的潜力采取行动呢？” 他还说，德国不必启动其所有资源，因为只要有一小部分就能取得进展。他指出：“最重要的是，柏林不应削弱或破坏其他国家的活动”。

莫拉维茨基补充说，波兰政府和波兰人民为帮助乌克兰做了大量工作，包括军事支持和对难民的接待，以及外交努力。他声称，波兰与美国密切合作，并建立了一个欧洲国家联盟来支持乌克兰，但当事情在为乌克兰提供重武器方面开始好转时，“德国介入了，提出了质疑”。他谈到，“敌人在东方，我们在浪费时间进行没有任何好处的讨论。”

莫拉维茨基提到，德国通过多年来寻求与莫斯科建立更紧密关系的政策，已经落入了其自身制造的陷阱。莫拉维茨基说：“他们希望用慷慨的合同来驯服俄罗斯的熊”。他补充说，这一政策已经失败，“直到今天，德国还很难承认这个错误”。

莫拉维茨基说，他不停地呼吁德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）采取果断行动，因为德国在经济上和军事上都是一个强大的国家。

莫拉维茨基说：“我努力权衡自己的言辞，但我要直截了当地说出来。乌克兰和欧洲将赢得这场战争——无论有没有德国（参与）”。他补充说，是加入制止俄罗斯野蛮行为的任务，还是消极观望，谴责自己站在历史的错误一边，这取决于柏林的态度。

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