约翰逊再访基辅：让乌军拥有现代武器不会导致战争升级

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1月22日，英国前首相约翰逊（Boris Johnson）再次到访基辅，并与乌克兰总统泽连斯基举行了会谈。约翰逊当天在向基辅塔拉斯·谢甫琴科国立大学（简称基辅大学）师生发表讲话时说，让乌克兰军队拥有现代武器不会导致与俄罗斯的战争升级。

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据乌克兰总统府介绍，泽连斯基周日会见了前来基辅访问的约翰逊，并对后者积极公开支持乌克兰表示感谢。泽连斯基对约翰逊说：“我听到了你在达沃斯（论坛）的发言，非常感谢你的发言。谢谢你对我们国家的支持”。会议期间，应约翰逊的要求，泽连斯基向他通报了前线的情况。

泽连斯基说：“额外的动员不会帮助俄罗斯，它的军队没有积极性”。不过，他补充说：“然而，我们需要更多的武器：坦克、战机、远程导弹”。他感谢英国和全体英国人民在防务和经济支持方面所展现的领导力。

泽连斯基还向约翰逊提到了他去年在二十国集团峰会上提出的乌克兰版和平方案的问题，并称“和平方案的要点之一是对乌克兰的安全保障”。泽连斯基补充说：“我相信，对我们来说，最好的保障是加入北约。重要的是要积极推动我国成为该联盟成员的想法。”

约翰逊表示，此次来访基辅是受泽连斯基之邀进行的。唐宁街10号称，英国现任首相苏纳克对约翰逊的访问表示“支持”。约翰逊通过声明称：“乌克兰人民的痛苦已经持续了太久”。他指出：“结束这场战争的唯一途径是让乌克兰获胜——而且是尽可能快地获胜。现在是加倍努力，给乌克兰人完成工作所需的所有工具的时候了”。

约翰逊强调：“普京越早失败，对乌克兰和整个世界来说就越好”。约翰逊的一位发言人补充说，他完全支持英国政府对乌克兰的政策，包括最近决定对乌提供英制挑战者2型主战坦克。

约翰逊还走访了基辅附近的布查等遭受俄军袭击的居民建筑，并与泽连斯基共同向基辅大学师生发表了讲话。约翰逊在讲话中说：“我们，你们的朋友，将帮助你们在2023年尽快结束这场战争。因为这将是对世界最好的事情——这样人们就不会死亡，这将是对乌克兰最好的事情，坦率地说，对俄罗斯人民也是。让我们终于结束这一切。”

约翰逊重申，要结束战争，首先必须尽快向乌克兰提供所有必要的武器。他说：“这意味着我们必须提供坦克。我很自豪，我们是第一个提供挑战者坦克的国家，我们期待其他国家的坦克。我们希望为乌克兰人民获得战机，我们需要更好的装备，各种武器，这将使你们能够保卫你们的国家。”

约翰逊提到，“不要听信那些谈论升级的人的论调。西方的人们担心，如果我们给乌克兰提供武器，事情就会升级”。对此，他谈到，“我去了布查。一方已经在使用最先进的现代战机轰炸居民区，我们怎么能使对抗升级呢？乌克兰应该得到所有可能的帮助。”

约翰逊接着说，乌克兰应该“在北约中寻求自己的命运”，因为它不在北约中“导致了欧洲在过去80年中最严重的战争”。约翰逊说，整个世界“欠乌克兰一个人情”，因为它在为每一个有可能成为“弗拉基米尔·普京侵略的受害者”的人战斗。

在回答提问时，泽连斯基表示，他坚信乌克兰一定会赢得这场战争。泽连斯基说：“我们已经赢了，因为我们已经团结起来。我们有一个伟大的国家，一个伟大的民族...... 此外，重要的是对我们的领土进行实际的去占领。然后，这将不仅仅是理论上或哲学上的胜利，它将成为一个现实。”

泽连斯基提出，胜利已可以在2023年内获得，但要做到这一点，乌克兰人需要保持团结和强大。他指出：“（结束战争的）速度取决于几个方面：乌克兰内部的力量和外部的力量——合作伙伴的帮助。我们决不允许外部或内部的进程放缓，因为这将延长战争”。

泽连斯基还拒绝了任何关于乌克兰的胜利是可有可无的，或者说该国的部分胜利是可以接受的说法。

泽连斯基强调：“我们不会忘记任何事情，我们不会原谅任何事情，我们一定会重新获得一切。我们将作为一个强大的文明国家来做这一切。一个欧盟的未来成员国。一个未来的独立国家，我们在北约的伙伴将在他们的圈子里看到这个国家。”

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