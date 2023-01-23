俄制新一代高超音速巡航导弹将参加与中国南非联合军演

俄罗斯/中国/南非联合军演

这张照片取自俄罗斯国防部新闻处发布的视频，2021年7月19日，俄罗斯海军 "戈尔什科夫海军上将 "号护卫舰从俄罗斯北部的白海发射一枚新型锆石高超音速巡航导弹。俄罗斯总统普京2022年12月21日称，俄罗斯新的高超音速锆石巡航导弹将 在1月初 投入使用。

俄罗斯官方通讯社塔斯社周一（1月23号）表示，一艘装备有新一代高超音速巡航导弹的俄罗斯舰艇将在2月参加与中国和南非海军的联合演习。

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这个消息证实戈尔什科夫海军元帅号驱逐舰正式参与这些演习。塔斯社援引俄罗斯国防部一位身份不明的消息人士的话说，戈尔奇科夫号将 "前往叙利亚塔尔图斯的后勤支持点，然后参加与中国和南非海军的联合海上演习"。这是俄国官方首次正式提及搭载“锆石”（Zircon）高超音速导弹的戈尔什科夫海军元帅号驱逐舰将参与军演。

俄罗斯表示，“锆石”导弹的飞行速度是音速的9倍，射程超过1000公里，与2019年进入战斗任务的先锋滑翔载具（Avangard glide vehicle ）构成俄罗斯极音速武器库的核心。

南非军方上周四宣布，定于2月17日至27日在港口城市德班附近举行的演习，旨在 "加强南非、俄罗斯和中国之间已经蓬勃发展的关系"。

这是继2019年举行的联合演习后，涉及三国的第二轮联合演习。

戈尔奇科夫号本月应俄罗斯总统普京的要求在挪威海进行了演习，此前俄国总统普京将这艘军舰派往大西洋，也是向西方发出讯息，明白表示俄罗斯不会在乌克兰战争中退缩。

俄罗斯国防部去年5月28日表示，俄罗斯已经成功测试了高超音速锆石巡航导弹，射程约1,000公里。视频显示，该导弹从巴伦支海（Barents Sea）的一艘船上发射，精确地打击了白海（White Sea）的一个目标。

俄罗斯、美国和中国正在竞相开发高超音速武器，而高超音速武器因其速度和机动性而被视为获得优势的一种方式，这些特点使它们更难被发现。

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