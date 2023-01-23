日本内阁官房副长官：岸田首相考虑访问乌克兰

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日本内阁官房副长官木原诚二1月22日在受访时表示，首相岸田文雄对乌克兰的访问“必须经过全面考虑”。他补充说，现阶段还未作出任何决定，安全最为重要，因为潜在的访问计划将在一个冲突地区进行。《读卖新闻》引述多名日本官员的话报导称，岸田正在认真考虑访问基辅，并与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。目标是在2月期间出访，并在评估战争形势后作出最后决定。

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木原诚二周日在富士电视台的节目中表示，岸田首相对乌克兰的访问“必须经过全面考虑”。他补充说：“现阶段还没有作出任何决定。安保和安全是最重要的，因为这是一个正在发生冲突的地区”。今年的七国集团峰会将于5月在广岛举行，木原诚二说：“七国集团议程上的一个重大问题肯定是乌克兰。”

据《读卖新闻》报导，通过邻国波兰通过陆路进入乌克兰的路线正在成为一个有力的选择。除了访问基辅外，岸田文雄还计划访问其他遭受俄罗斯袭击的地区。

在与泽连斯基的会晤中，岸田打算传达他对乌克兰人民生计的支持的意图，并确认在俄罗斯继续进行核威胁的情况下，努力实现“无核化世界”的重要性，这是他力主的国际倡议之一。

在七国集团中，日本是唯一一个领导人没有与泽连斯基进行面对面会谈的国家。泽连斯基在本月初曾邀请岸田文雄对乌克兰进行访问。

据《朝日新闻》引述首相官邸官员的话报导，这次访问将考虑在2月24日，即俄罗斯入侵乌克兰一周年时进行。由于日本国会将处于对新财年预算法案的审议之中，他们希望能安排一个与周末或其他时间相吻合的简短日程。根据战争形势和其他因素，访问可能会被推后。

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