【视频】美南加州小镇枪击案：嫌犯已自杀身亡 犯案动机仍不明

美国，枪击案

美国南加州一个以亚裔为主的城镇周六晚发生的枪击事件共10遇难，另有10人受伤。当地警方周日表示，枪击嫌犯被警方包围后已在自己的面包车中自杀，目前仍不清楚这名72岁的男子进行这一“屠杀”的动机。

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据法国电视台France24发自洛杉矶的特约记者报道，当地警方表示，枪击案嫌犯、一个名叫Huu Can Tran的70多岁的男子在被警察包围后在一辆白色面包车里自杀，面包车在托伦斯市被发现的，该市位于发生枪击的蒙特雷公园市西南约40公里。在蒙特雷枪击案发生几分钟后，这名男子也曾出现在邻镇另一个舞厅准备行凶，所幸他被两个人夺下了枪。

枪击事件共导致十人死亡，十人受伤，现在仍有七名伤者还在医院接受治疗。

显然枪手使用的武器在加州并不是合法的，目前调查正在试图搞清楚枪手犯案的动机，为什么这个72岁的老人会去舞厅进行如此疯狂的行动。

周末的此次袭击事件是美国又一起严重的枪击案。拜登总统下令在公共建筑降半旗致哀。

当地警方负责人说，这是一场真正的屠杀，枪击案引发了当地居民、尤其是亚裔社区的不安。蒙特雷公园市距离洛杉矶约13公里，共有6万多居民，其中大多数人口是亚裔，占总人口的65%。当地一位官员在新闻发布会上安抚民众危险已经过去。

周末的枪击事件发生时正值中国春节，周六有数万人在那里参加农历新年的庆祝活动，枪击事件让居民感到震惊。一位居民说，“听到这样的事情发生在一个小镇，而且是发生在我们的镇上，非常令人震惊”“没有人能想象得到这种事情会发生在自己身上，会发生在自己的镇上”

枪击发生后，官方取消了当地原定周末两天的庆祝活动。当地警方负责人说，“谨慎起见和出于对受害者的尊重，我们取消了今天晚些时候的庆祝活动，蒙特雷公园市春节的庆祝活动已经取消”。

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