多场反土抗议后 埃尔多安警告不能再指望土耳其支持瑞典加入北约

土耳其，瑞典，北约

土耳其总统埃尔多安周一（1月23日）表示，在上周六斯德哥尔摩发生了在土耳其驻瑞典大使馆外焚烧《可兰经》等反土耳其抗议活动之后，瑞典不能再指望获得安卡拉对其加入北约的 "支持"。

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自去年5月以来，土耳其一直要求瑞典引渡其称为的恐怖分子的库尔德工人党人，以此作为安卡拉支持瑞典加入北约的条件，在此议题上的缺乏进展、加之近几天在斯德哥尔摩发生的反土耳其示威活动更加激怒了安卡拉。

据本台驻伊斯坦布尔的法语记者马尼亚尼的报道，埃尔多安在周一对全国的电视讲话中，用了五分钟的时间批评瑞典对近几天来该国出现反土耳其示威中的处理。

他说，“那些允许示威者在我们大使馆外进行这种亵渎行为的人，不应再指望我们支持他们加入北约。”

据法新社报道，允许瑞典-丹麦籍极右分子拉斯穆斯-帕鲁丹周六在斯德哥尔摩土耳其大使馆前示威的做法引起了安卡拉的愤怒。 在警方重重安保下，这位反伊斯兰和反移民活动人士焚烧了一本《古兰经》。

埃尔多安在讲话中说，“如果你们如此热爱恐怖组织成员和伊斯兰的敌人，还保护他们，那我们建议，你们向他们寻求为你们的国家安全提供支持。”

土耳其已经取消了瑞典国防部长原定于周六的访问计划，此行的目的正是试图克服安卡拉对瑞典加入北约的反对。 瑞典新闻社周一晚间援引瑞典外长比尔斯特伦的话说，"瑞典将遵守瑞典、芬兰和土耳其之间关于其申请加入北约的协议，" 在次他指的是安卡拉和北欧两国去年6月份签署的备忘录。 瑞典外交负责人表示他不想立即对土耳其总统周一的讲话予以 "评论"。

瑞典警方周五曾说，瑞典宪法及示威和言论自由并不能成为其以公共秩序的名义禁止示威的理由。 而土耳其总统发言人易卜拉欣-卡林次日则谴责这是一个 "明显的仇恨犯罪"。

自5月以来，土耳其一直在阻止瑞典和芬兰加入北约，指责他们收留库尔德活动分子和同情者，尤其是被其称为恐怖分子的库尔德工人党人。

目前北约30个成员国中已有28国批准了瑞典和芬兰的加入申请，而加入北约必须得到所有成员国的一致批准。 除土耳其外，只有匈牙利尚未给予最后批准。

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