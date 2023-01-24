泽连斯基认为2024年巴黎奥运会不应让俄罗斯运动员参加

巴黎奥运会

乌克兰总统泽连斯基表示，他和法国总统马可龙讨论了用外交途径来结束战争的各种办法， 并强调俄罗斯运动员没有资格来2024年巴黎奥运会。

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法国世界报报道，去年2月24日，在2022北京冬奥会结束两天之后，俄罗斯分两路，从俄罗斯和白俄罗斯入侵乌克兰。这违反了奥林匹克的停战规定。奥林匹克的停战期是在奥运会开幕前一周起到残奥会结束一周后。

国际奥委会很快制裁了莫斯科和明斯克。之后再也没有国际体育赛事在俄罗斯或白俄罗斯举办。这两个国家的象征性标志也在没有在国际体育赛事中再亮相过。

去年12月中旬，泽连斯基曾要求在所有国际体育赛事中彻底孤立俄罗斯运动员。

国际奥委会主席巴赫在今年新年致辞中表示， 希望把对俄罗斯和白俄罗斯的体育制裁延长到2023年。他说，我们希望在2024年 巴黎奥运会和2026年米兰冬运会上看到强有力的乌克兰运动队。 他说，国际奥委会和整个奥林匹克系统完全支持对乌克兰的这种支持。

另外泽连斯基在1月24日晚间发推文说，在和马可龙的电话交谈中他感谢法国提供轻型坦克， 先进的空中防御系统，以加强乌克兰的防卫能力。 他把法国的军援决定称为革命性的。

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