世界末日钟发最严重警告

末日时钟/乌克兰/俄罗斯/气候/新冠病毒

世界太不太平了！接近种种危机引发的末日，今年世界末日的警告，因乌克兰战争而更加接近末日红线。气候危机，新冠病毒，都让那座警世钟，24日公告距离象征末日的午夜只还有90秒。

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末日钟从未如此接近午夜。法新社的报道惊呼，末日就快来临了！

根据管理末日时钟的科学家小组宣布，现在距离午夜只还有90秒，这意味着人类从未如此接近一场全球灾难。末日时钟监测的不是时间，而是象征末日时间的结束。自1947年以来一直负责这一象征性项目的《原子科学家公报》昨天稍晚在华盛顿的一次新闻发布会上公布了末日时钟新指针，当初建立末日时钟的想法，是衡量全球灾难紧迫性度量衡。

该末日钟今年又失去10秒，现在是午夜减去90秒的衡量，更接近午夜了。

科学家希望永远不会到达午夜致命时刻。

这是自创建末日钟以来的一个新记录。但自2020年以来，末日时钟指针停留在午夜前100秒。

据管理末日钟的科学家悲哀地说，"世界正在将时钟向午夜推进，这是有史以来最接近午夜的一次，"该组织在公布新时间表时说，“俄罗斯关于使用核武器的隐晦威胁提醒世界战争冲突会升级，哪怕意外的、故意的或错误的发生，都是可怕的风险。”科学家警告说：“冲突失控的可能性仍然很大。”

乌克兰战争之外，气候危机也被放进末日考量。据“原子科学家公报”主席雷切尔-布朗森说：“我们生活在一个空前危险的时代，而末日钟代表了这一现实。” 她解释说，将时钟向前推进，是一个我们的专家不会轻易做出的决定。她说：“美国政府、北约和乌克兰有多种对话渠道可供选择；我们敦促领导人尽最大努力探索所有方式方法，以使时间倒流。”

据她说，这就是为什么末日时钟小组的公报有英文、俄文和乌克兰文版本，这是第一次。

乌克兰战争和核威胁，气候危机，末日时钟还提及新冠病毒疫情，指出，像新冠病毒大流行病这样的破坏性事件不能再被视为每百年才会发生一次的罕见事件"。

末日时钟也对“假新闻”和“监控技术”发出警钟。

据法新社说，在第二次世界大战之后，时钟最初显示的是午夜前 7分钟。到1991年，冷战结束时，时钟已经退回到了午夜前17分钟。1953年，以及2018年和2019年，时钟显示离午夜还有2分钟。如今，末日时钟指向午夜前90秒。

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