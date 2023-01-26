美国前联邦调查局特工因为替俄罗斯财阀办事而被捕

俄罗斯

1月21日，54岁的前美国联邦调查局纽约分局反间谍主管麦格公尼加尔从斯里兰卡飞回纽约后被捕。纽约南区检察院星期一发布了长篇公报，揭示了涉及警方高层的大案。

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麦格公尼加尔在1996年到2018年在联邦调查局纽约分局工作。他的任务是监督和参与对俄罗斯财阀的调查，尤其是一位名叫德里帕斯卡的俄罗斯亿万富翁， 他是美国制裁的对象。

现任联邦调查局纽约分局副局长德里斯科尔说，象德里帕斯卡这样的俄罗斯财阀以克里姆林宫的名义在世界各地施加恶劣影响，他们和腐败、勒索和暴力行为有牵连。

一位前俄罗斯外交官在加入美国籍之后成了官方翻译。他把德里帕斯卡介绍给麦格公尼加尔。他们先后在伦敦和维也纳见了面。麦格公尼加尔以纽约律师事务所顾问的名义领德里帕斯卡的钱。麦格公尼加尔为德里帕斯卡的女儿在纽约警方找到了实习生的位置。

2019年，麦格公尼加尔退休一年之后，这两个人就为俄罗斯财阀德里帕斯卡服务。他们先是企图拿到被美国制裁的人员的名单，但是没有成功。2000年10月麦格公尼加尔在位俄罗斯间谍机构服务的智库的线上会议上发言。他当时是以纽约一家房地产公司的主管的名义出席的。

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