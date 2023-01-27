中国公司向瓦格纳集团提供乌克兰卫星图像被美国制裁

美国/中国/俄乌/战争

2022年11月4日星期五，在俄罗斯圣彼得堡，身穿迷彩服的人站在"PMC瓦格纳中心"的入口处。

美国财政部周四（1月26日）宣布，已制裁了一个向俄罗斯瓦格纳雇佣军提供乌克兰卫星图像的中国公司。美国议员要求拜登政府进一步加强制裁那些帮助俄罗斯侵略乌克兰的中国公司。

广告 继续浏览后续

美国财政部昨天周四宣布，位于中华人民共和国的长沙天仪空间科技研究院有限公司因向俄罗斯瓦格纳雇佣军集团提供乌克兰卫星图像而受到制裁。

瓦格纳集团上周刚被美国定为跨国犯罪组织，其老板是普京的朋友叶夫根尼-普里戈津。这个雇佣兵集团为俄罗斯侵略乌克兰战争提供数万名战斗人员。

美国财政部外国资产控制办公室周四在一份声明中说，被美国财政部制裁的16个实体之一，中国长沙天仪科技研究研究院公司也被称为“Spacety China”，其在北京和卢森堡设有办事处。美国财政部也制裁了天仪科技公司设在卢森堡的子公司（Spacety Luxembourg S.A.）。

美国国务卿布林肯在一份声明中表示，新的制裁“将进一步限制俄罗斯武装其战争机器的能力，这部战争机器正发动战争侵略乌克兰。

中国天仪公司（Spacety China）被指曾向俄罗斯一家技术公司“Terra Tech”提供了乌克兰境内的合成孔径雷达（SAR）卫星图像。而收集这些图像是为了瓦格纳雇佣军在乌克兰开展作战行动。

针对瓦格纳集团在非洲的存在，美国驻中非大使馆网站1月26日贴出长文说， 今天，美国财政部外国资产管制处（OFAC）正在采取更多措施，通过制裁8名个人和16个实体及4架飞行器，削弱俄罗斯联邦对乌克兰发动战争的能力。

美国驻中非大使馆网站的这个声明说：瓦格纳集团一直参与克里姆林宫支持的世界各地的战斗行动，支持普京对乌克兰的战争。 由于俄罗斯军队在战场上举步维艰，普京依靠瓦格纳集团来继续他选择的乌克兰战争。

该声明还说，瓦格纳集团插手并破坏非洲国家的稳定，犯下了大量侵犯人权的行为，并从其人口中勒索自然资源。...瓦格纳人员在中非共和国和马里从事一系列严重犯罪活动，包括“大规模处决”、“强奸”、“绑架儿童”和“身体暴力”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅