乌克兰11人死于俄军轰炸 泽连斯基：冷漠和仇恨仍在杀人

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基在纳粹屠杀犹太纪念日说冷漠和仇恨仍在杀人2023年1月27日基辅

在西方决定向乌克兰提供主战坦克的次日，俄罗斯对乌克兰发动了新一波导弹袭击，导致电力中断和人员伤亡。乌克兰总统泽连斯基周五在纳粹屠杀犹太人纪念日说"冷漠和仇恨"仍在杀人。

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据乌克兰空军发言人说，乌克兰在周四上午总共受到了来自俄罗斯的"30多枚导弹"攻击。

据乌克兰救援部门周五宣布，至少有11人在昨天的导弹袭击中死亡，11人受伤。据首都基辅市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）称，在首都基辅，有一人死亡，两人受伤。

乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）表示，由于俄罗斯试图造成国家电网的"系统性故障"，在能源站点受到"影响"之后，基辅和其他地区进行了"紧急"断电。

周四晚上，乌克兰总统泽连斯基在每日互联网讲话中承认说，"我们大多数地区都有电力限制"，但他保证正在采取一切措施，尽快修复网络。

在敖德萨（西南部），尽管有"困难"，但私营电力公司DTEK宣布，"医院"和"市内其他基本基础设施"在格林尼治标准时间13:00恢复了供电。

法新社说，俄军针对这个主要港口城市附近的袭击，发生在法国外长凯科隆纳上午抵达那里与乌克兰外长德米特罗-库列巴会谈前不久。

在夏末秋初的一系列军事挫折之后，克里姆林宫从去年10月开始定期袭击乌克兰的变压器和发电站，每次轰炸都让数百万平民陷入黑暗和寒冷。

欧洲委员会一致要求设立一个特别国际法庭，起诉那些被指应为乌克兰战争负责的俄罗斯和白俄罗斯领导人。

冷漠和仇恨杀人

乌克兰总统泽连斯基周五在纳粹屠杀犹太人纪念日说，"冷漠和仇恨"现在仍在杀人，他指的是俄罗斯针对乌克兰的军事攻势。

泽连斯基本人是犹太人，他在社交网络发布的一段视频说，“今天，乌克兰一如既往地纪念大屠杀的数百万受害者”。“我们知道，冷漠和仇恨一起杀人”。

他补充说："冷漠和仇恨一起造成了邪恶"，然后他呼吁“世界各国克服冷漠，以便减少仇恨的空间”。但他在这个视频中避免明确提及俄罗斯和其对邻国乌克兰的入侵。

莫斯科则为了证明其入侵乌克兰的合理性，多次指责乌克兰“由纳粹分子管理”，“试图消灭讲俄语的人”。俄总统普京今天周五在大屠杀纪念日的献词中再次宣称这一点。

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