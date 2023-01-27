加拿大宣布向乌克兰交付豹式坦克

加拿大/乌克兰/坦克

加拿大宣布向乌克兰提供4辆豹式2型坦克，“以帮助乌克兰对抗俄罗斯的入侵”。加拿大国防部长表示，未来交付坦克的数量可能增加。

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加拿大国防部长安妮塔·阿南德(Anita Anand)1月26日在一次新闻发布会上说，这四辆坦克已经做好了战斗准备，并将在未来几周内部署。渥太华还将向基辅提供训练人员、备件和弹药。

她表示："这些重型坦克和高度保护的车辆凭借其出色的机动性、火力和复原力，可让士兵在战场上具有战术优势"。她补充道，希望这些坦克能够“使乌克兰解放其更多的领土”。

加拿大防长表示，未来加拿大向乌克兰交付的坦克数量可能会"增加"。法新社说，目前加拿大总共有112辆坦克，其中82辆是专门为战斗设计的。

在加拿大做出上述宣布前一天，华盛顿和柏林在犹豫了几个星期后，终于在本周三宣布将向基辅交付数十辆重型坦克。柏林同时还为其他国家向基辅提供德国制造的"豹"式坦克开了绿灯。

随后，多个国家表示要向基辅提供重型坦克。这一决定在俄罗斯侵略乌克兰战争11个月以来是前所未有的。

在这些宣布之后，乌克兰总统泽连斯基立即呼吁快速交付坦克，乌克兰国防部警告说，俄军在乌东占"数量优势"，正在加大打击力度。

据一些专家表示，之前西方阵营不愿向乌克兰提供重型坦克的主要因素是担忧与莫斯科的军事升级。

但加拿大国防部长周四表示，"这场战争的现实已经变了"，乌克兰的盟友"必须表现出他们的团结"。

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