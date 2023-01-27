小行星擦过地球 有惊无险

小行星/地球

美国国家航空航天局的这张图显示了小行星2023 BU准备擦过地球时的路径。

美国国家航空航天局NASA说，几天前突然从宇宙黑暗中出现一辆卡车大的小行星进入地球视线，并于1月26-27日从地球身边掠过，没有造成任何损害。

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法新社发自洛杉矶的报道说，与在好莱坞电影中多次看到的情况相反，人类没有必要执行炸毁它或用导弹偏转它的全球任务。这颗名为“2023 BU”小行星擦过地球之后，返回了黑暗的太空，没有造成任何损害。

据追踪这个小行星的科学家称，该物体于上周六从克里米亚的一个天文台首次被发现，在格林尼治标准时间周五00:29左右最接近南美洲的南端。

最靠近时，这颗小行星离地球表面有3600公里，比许多围绕地球运行的静止卫星还要近。

克里米亚的业余天文学家根纳季-鲍里索夫（Guennadi Borissov）是2019年以他的名字命名的鲍里索夫星际彗星的发现者，他在周六（1月21日）就这个小行星的到来发出了警报。随后，世界各地的天文台进行了几十次观测，确认了“2023年BU”的到来。

美国国家航空航天局的撞击风险评估系统“Scout1”很快排除了这颗小行星与地球相撞的可能性。

开发“撞击风险评估系统”（Scout1）的喷气推进实验室（JPL）的导航工程师达维德-法诺基亚（Davide Farnocchia）说，尽管观察结果非常少，但还是能够预测到这颗小行星将异常接近地球。

他补充说："这是有史以来近地天体（轨道与地球交叉的小行星或彗星）最接近的记录之一。

然而，据科学家们说，即便计算有误，人类也很可能没事。

因为这颗直径在3.5米至8.5米之间的小行星将在地球大气层中基本解体，可能只落下几块小陨石形式的碎片。

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