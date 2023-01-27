波兰将向乌克兰增派60辆坦克

波兰/乌克兰/坦克

在宣布向乌克兰交付14辆德造豹式坦克之外，波兰总理昨天透露华沙将向基辅增派60辆坦克，包括升级版T-72类型的坦克。乌克兰总统泽连斯基周五对华沙这一决定表示欢迎。

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法新社1月27日发自华沙的消息说，在德国和美国宣布向乌克兰提供数十辆重型主战坦克两天后，华沙宣布，除了之前承诺的14辆德国制造豹2坦克之外，波兰还将向乌克兰增派大约60辆坦克，包括30辆PT-91。但另外30辆坦克的类型没有具体说明。

乌克兰总统泽连斯基今天周五在推特上说："我感谢（......）向乌克兰提供60辆波兰坦克的这些重要决定，包括30辆PT-91，以及14辆豹式坦克"。

波兰总理莫拉维茨基 （Mateusz-Morawiecki）周四在接受加拿大CTV新闻采访时说，华沙已经准备好"派出60辆我们的现代化坦克，包括30辆PT-91"（T-72的现代化版本）。

莫拉维茨基总理重申说，波兰将向乌克兰送去“库存的14辆豹2坦克”，他说，这是我们手里现有的"。

波兰总理莫拉维茨基还说，自俄罗斯侵略乌克兰的战争开始以来，波兰"已向乌克兰提供了250辆坦克（......），甚至比这更多"，其中大部分是苏联设计的T-72坦克。

经过数周的犹豫，美国和德国在本周三宣布，它们将向乌克兰提供重型坦克。法新社说，这个决定，在乌克兰可能对俄罗斯入侵进行反击的准备阶段，在对基辅的军事支持方面，又迈出了一步。

柏林同时也为其他国家向基辅提供德制"豹"式坦克开了绿灯。自德国和美国宣布向基辅提供重型坦克后，数个国家也表示要向基辅提供重型坦克。

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