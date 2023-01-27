秘鲁当局下令军警清除全国路障

秘鲁/社会

秘鲁政府周四宣布，警察和军队将清理被抗议者封锁的道路，要求替补总统迪纳-博卢瓦特（Dina Boluarte）辞职的抗议者在全国封锁了多条道路。

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秘鲁内政部和国防部在一份联合声明中宣布，"秘鲁国家警察在武装部队的支持下，将清理国家道路网络。

据法广驻利马的记者朱丽叶-查尼翁（Juliette Chaignon）报道，秘鲁经济部长说，自6个星期前抗议活动开始以来，该国已损失了5亿多美元，占年度GDP的0.22%。

据当局统计，周四在秘鲁25个地区中的8个地区的道路上设置了88个路障。在秘鲁南部的伊卡、阿雷基帕，因为道路被封锁，很难得到市场供应水果和蔬菜。

封锁道路造成了短缺，推动了价格上涨。在位于亚马逊森林的孤立地区马尔多纳多港，燃料和天然气短缺。一瓶酒要60美元，比正常价格多四倍。

据当局统计，封锁道路还使该国几个地区的居民获得医疗服务和药品供应变得复杂。秘鲁政府指责对这些道路的封锁已造成了10人死亡，包括几名无法及时受到治疗的儿童。

秘鲁内政部和国防部在声明中说，抗议的权利"不包括封锁道路，更不包括凌驾于需要被运送治疗的人的生命权之上"。

自社会主义总统佩德罗-卡斯蒂略于2022年12月7日被免职和逮捕以来，秘鲁一直处于严重的政治危机中，他被指控企图发动政变。他的支持者要求释放他，并要求带替他的总统辞职。

卡斯蒂略在解散准备将他赶下台的议会之前，被议会指控企图发动政变，被捕。之后，该国发生的暴力冲突造成至少56人死亡，一千多人受伤。

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