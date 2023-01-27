绿色转型：欧盟宣布向南非提供2.8亿欧元的补贴金

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为了帮助南非对经济进行绿色转型，欧盟宣布向南非提供2.8亿欧元的补贴金。

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法新社从约翰内斯堡报道，欧盟周五宣布，将向南非提供超过2.8亿欧元的补贴金，以帮助南非让其依赖煤炭的经济变得更加清洁。

欧盟表示，这笔资金来自“全球门户”，这是支持发展中国家的基础设施投资的欧洲项目，以应对中国“一带一路”倡议的影响。

欧盟外交事务负责人博雷尔(Josep Borrell)发表声明说，“与南非一起，我们正在走上脱碳之路。”博雷尔目前正在比勒陀利亚进行会谈。

法新社指出，自将近一年前乌克兰战争爆发以来，非洲比以往任何时候都更像是一个影响力的战场，俄罗斯、中国以及西方国家都在讨好南非。

法新社的报道还写道，欧盟周五宣布的补助金是对包括比勒陀利亚在内的发展中国家一再提出的批评的回应。一些发展中国家批评说，富裕国家在抗击全球变暖方面的援助通常采取贷款而非补贴的形式。

欧盟周五宣布的补贴金的一部分将用于南非火力发电站的改造。南非是世界上12个最大的污染国之一，它的电力的大约80%来自煤炭。

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