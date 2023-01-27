英国3月底交付乌克兰挑战者2坦克

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英国计划在3月底向乌克兰派遣其承诺的挑战者2型坦克，以应对俄罗斯的入侵。英国首相表示每个人都应为英国在这个问题上的“领导力”感到“非常自豪”。

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英国政府周四1月26日宣布，英国正计划在3月底向乌克兰派遣其承诺的挑战者2型坦克，以应对俄罗斯的入侵。

英国是第一个在1月14日宣布将向基辅提供14辆挑战者2型坦克的国家。德国和美国终于在本周三跟随伦敦的步伐。

周四在英国议会面前，国防国务秘书乔克（Alex Chalk）说，英国政府的 "意图"是让承诺给乌克兰的英国坦克"在3月底"抵达。

在此之前，英国将为使用这些坦克的乌克兰军队和维护这些坦克的人制定一个"主要培训计划"。他说，这一方案将于周一开始实施。

英国首相里希-苏纳克说，在向乌克兰供应坦克的问题上，"一切都在按计划进行"，"每个人都应该为英国在这个问题上的领导力感到非常自豪"。

他在给英国电视台的一份声明中补充说：“我们现在正在与乌克兰人对话，讨论如何最好地交付这些坦克，并确保他们的军队得到他们需要的培训”。

经过数周的犹豫，美国和德国周三宣布，它们将向乌克兰提供重型坦克，要在可能对俄罗斯入侵进行反攻之前，进一步向基辅提供军事支持。

德国将在3月底和4月初交付承诺给乌克兰的豹2坦克。

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