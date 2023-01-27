【视频】大屠杀国际悼念日：德国首次纳入悼念遭纳粹迫害的同性恋受难者

德国，纳粹大屠杀，同性恋

1月27日是联合国确立的悼念纳粹大屠杀受害者国际日，今年在德国议会的纪念仪式首次纳入了因性别认同或性取向而遭受纳粹迫害的受难者。

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据法国电视France24的报道，纳粹的挑选纯正雅利安人种理论不仅导致了对600万犹太人的屠杀，也导致了超过30万残障人士、30万至50万吉普赛人以及1万多同性恋者被肉体消灭，当时为标志同性恋，同性恋者被要求佩戴粉色三角标志。

联邦议院议长巴贝尔 巴斯周五在德国议会庄严举行的悼念仪式上讲话，她回顾了第三帝国时期同性恋、女同以及变性人的命运，指出当时有约有57000名被指控为同性恋的男子被送往纳粹集中营，他们在那里处于被迫害的最底层，不仅要忍受同被关押的其他囚犯的攻击，还要忍受德国人的医学实验，其中许多人被阉割，死亡的人数在约3千到1万人。

巴贝尔 巴斯说，她深感遗憾的是，现在再没有幸存者可为其在纳粹时期的亲身经历作证，因为这些人都已经去世，但一位荷兰的大屠杀幸存者的讲述，可以反映纳粹时期同性恋者相似的经历命运。

巴斯在讲话中强调指出，纳粹的反同性恋法律直到1969年才被废除，而反对同性或男性之间性行为的法律则直到1994年才被废除。她赞扬了20世纪80年代对性少数群体争取获得尊重所作出的努力和为之奋斗的人，同时也表示，斗争应该继续下去，因为挑战仍在，社会对这些群体的敌意和歧视仍然存在。

Mémoire des victimes de l'Holocauste : l'Allemagne honore la communauté homosexuelle déportée © 法广（france24 报道视频截图）

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