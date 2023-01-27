【视频】巴以再起冲突 巴方权力机构中断对以安全合作

中东，巴以冲突

在以色列袭击被占领的西岸杰宁难民营后，巴勒斯坦人在加沙北部的贾巴利亚难民营示威 2023.1 26

中东再次爆发冲突，至少有10名巴勒斯坦人在以色列本周四、周五对约旦河西岸和加沙地带发起的军事打击中死亡。以军表示最近的行动是对哈马斯火箭弹袭击的回应。

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以色列星期五（1月27日）对加沙地带进行打击，以回应哈马斯发射的火箭弹袭击，以色列此前在约旦河西岸的打击已导致10名巴勒斯坦人死亡。以色列军方宣布了对加沙地带进行了至少两轮的打击，但没有报告人员伤亡情况。

法新社记者报道，攻击尤其针对加沙城。哈马斯武装组织表示，已用防空炮和地对空导弹对以色列进行了报复。9名巴勒斯坦人在周四以军对杰宁的攻击中死亡，以军称此次攻击是针对该城难民营中的伊斯兰活动分子。

这是联合国自2005年开始记录巴以冲突伤亡情况以来，出现的以军在西岸单次行动中死亡的最高纪录。以色列卫生部说，周四第10名巴勒斯坦人在拉马拉附近的Al-Ram中枪死亡。

巴勒斯坦权力机构谴责这是 "一场大屠杀"，并宣布结束与以色列的安全合作，这是自2020年以来首次宣布中断合作，该宣布是否会有何种具体措施的实施？将会持续多久？对巴以局势将会产生何种影响？点击视频收看法国电视France24驻耶路撒冷特约记者的相关报道。

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