东耶路撒冷犹太教堂外袭击酿7死 次日再爆枪击致2伤

东耶路撒冷枪击

周五一名巴勒斯坦男子在东耶路撒冷犹太教堂外枪杀了7人后，周六，东耶路撒冷又发生新的枪击，两人受伤。

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在以色列对加沙地带进行打击后，一名巴勒斯坦枪手在周五安息日晚祈祷时，在东耶路撒冷一个犹太教堂外枪杀了7人。该肇事者已被击毙。

第二天，周六上午，东耶路撒冷再发生一起枪击案，造成两人受伤，枪手是一名13岁的巴勒斯坦少年，警方称他已被"制服"。

据法新社介绍，这两起枪击事件都发生在被以色列吞并的圣城东耶路撒冷。第一起发生在犹太人定居点奈夫雅科夫（Neve Yaakov）街区。第二起，据警方在一份声明中说，发生在老城边缘的巴勒斯坦居民区锡勒万(Silwan)。

据以色列警方说，周五的袭击者是东耶路撒冷的一名21岁巴勒斯坦居民，他在晚上8点15分左右在街上开火，"七名无辜的人被屠杀"。

据警方周五称，在与警察发生汽车追逐和枪战后，"恐怖分子被制服并宣布死亡"。

住在犹太教堂附近的48岁理发师沙洛姆-博罗霍夫（Shalom Borohov）告诉法新社："我看到恐怖分子乘车而来”。“他在十字路口中间停下，从车里开火”，并“继续向上前帮助受害者的人开枪”。

相当于红十字会的以色列Magen David Adom（MDA）说，周五统计到10人中枪，包括一名70岁的人和一名14岁少年。法新社一名摄影师看到三具尸体躺在街上。

而周六枪击案的两名受伤者，据相当于以色列红十字会的MDA说，他们一位23岁另一位47岁。二人都是"上身受到枪伤"。

法新社说，东耶路撒冷这两暴力攻击发生在西岸、加沙和以色列经历了36小时暴力事件之后。国际社会呼吁防止事态进一步升级。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯(Antonio Guterres)的发言人说：（周五）"这次袭击发生在一个礼拜场所，而且是在纪念二战期间纳粹对犹太人进行种族灭绝的日子，这一点特别令人鄙视。

周六早些时候，以色列警方宣布逮捕了42人，据称这些人都与前一天在奈夫雅科夫（Neve Yaakov）街区犹太教堂袭击事件有关。

这次袭击是多年来耶路撒冷最血腥的事件之一，受到联合国、美国、法国、英国土、耳其、约旦和阿拉伯联合酋长国的谴责。

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