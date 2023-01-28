俄军昼夜攻打武格莱达镇 欲夺乌东广大工业区

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯动员了数十万预备役军人和罪犯，正在乌东矿区小镇武格莱达与乌克兰军队激战，试图突破乌军防线，进一步征服乌克兰广大工业区。

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最近几天，在顿涅茨克西南的武格莱达（Vougledar/Vouhledar）乌军与俄军的战斗愈演愈烈。根据基辅的说法，双方仍在争夺中。

据法新社1月28日发自巴赫穆特附近的报道，矿区小镇武格莱达镇距离巴赫穆特150公里，在俄军入侵乌克兰之前，该镇有1万5000居民。

乌克兰东部地区军队发言人谢尔盖-切列瓦蒂（Serguiï Tcherevaty）证实了当地战斗的激烈，但他表示俄罗斯人已经被击退。

顿涅茨克地区亲俄当局官员伊恩-加金（Ian Gagine）说，在这个矿区小镇正在发生"严重、残酷"的冲。他说，俄罗斯军队已经"进入了该镇的东南部和东部"。

莫斯科任命的顿涅茨克州长丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周五说：“很快，武格莱达可能成为我们的另一个非常重要的成功”。他还说："对这一地区的包围和未来的“解放”将改变前线的力量平衡，为（俄军）向位于更北部的波克罗夫斯克（Pokrovsk ）和库拉霍夫（Kourakhové,）的进攻开辟道路。

乌克兰本周表示，人数众多的俄罗斯士兵加强了对乌克兰东部地区的攻击，特别是对武格莱达和巴赫穆特这两个俄军几个月来一直针对的地方。

乌克兰国防和安全委员会秘书奥列克西-达尼洛夫（Oleksii Danilov）说，俄罗斯正在为2月24日准备新的攻势，这一天是俄罗斯入侵乌克兰一周年。

他在Svoboda电台上说，他们（俄军）现在正准备最大限度地发动进攻（......），他们认为在（入侵）周年纪念日之前会取得一些成功。他补充说，俄军为2月24日做准备的这个新进攻浪潮"不是一个秘密"。

根据战争研究所的说法，俄罗斯军队正在寻求驱散乌克兰部队，以便"为决定性的进攻行动创造条件"。

最近俄军和准军事组织瓦格纳雇佣兵拿下了巴赫穆特北部的索莱达，这是多个月来克里姆林宫在一系列挫折后的首次成功。

44岁的乌克兰士兵尤里（Iouri）在巴赫穆特一个战壕里告诉法新社记者：“俄罗斯人正在推进，日夜不停地开火，他们正试图找到我们防御的薄弱点”。

据乌克兰当地政府说，在东部的恰西夫亚尔（Tchassiv Iar），周五有两人在俄罗斯的炮火中丧生，至少有五人受伤。

据乌克兰总统府说，再往北，在哈尔科夫地区，俄军对德沃里奇纳村（Dvoritchna）的炮击又造成两人死亡。

同一消息来源说，乌克兰南部城市赫尔松也成为俄罗斯炮弹攻击的目标。

法新社这个报道说，俄罗斯动员了数十万预备役军人和罪犯，试图突破乌克兰的防线，以征服乌克兰东部的广大工业区---顿巴斯的其他地区。

波兰追加60辆坦克

在这种情况下，泽连斯基总统欢迎波兰宣布向乌克兰增派60辆坦克，其中一半将是苏制T-72坦克的升级版，华沙此前已承诺向基辅提供14辆德制豹2坦克。

同时，比利时政府宣布向乌克兰提供新的资金，特别用于供应导弹、机枪、弹药和装甲车。

乌克兰空军周五表示，美制F16"可能是最佳选择"，据其发言人尤里-伊格纳特（Yuri Ignat）说，这款战机可以成为乌克兰空军机队中唯一类型的"多用途飞机"。

乌克兰总统泽连斯基呼吁向乌克兰提供战斗机和远程导弹。但这些武器是西方迄今拒绝提供的。

欧盟已决定将俄罗斯在2014年吞并乌克兰克里米亚半岛时对其实施的制裁延长六个月，并正在准备对莫斯科采取新的制裁措施。

然而，法国总统埃马纽埃尔-马克龙周五强调，他将继续"与俄罗斯对话"。

尽管基辅方面一再呼吁禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加巴黎2024年奥运会，但国际奥委会周三表示，它正在"研究"允许俄罗斯和白俄罗斯运动员在中立旗帜下参赛的可能性。

乌克兰总统泽连斯基昨天谴责了国际奥委会的"虚伪"，并邀请国际奥委会负责人托马斯-巴赫访问乌东战役最热点之一的巴赫穆特，“以便他能亲眼看到没有中立这回事”。

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