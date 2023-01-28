花滑: 格鲁吉亚选手古巴诺娃赢得欧锦赛冠军

花滑欧锦赛

格鲁吉亚花滑选手阿纳斯塔西娅-古巴诺娃（Anastasiia Gubanova）1月28日在芬兰埃斯波（Espoo）获得欧锦赛女子花样滑冰自由滑金牌。

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古巴诺娃身穿点缀亮片的沙丽服，伴着电影《贫民窟的百万富翁》的音乐滑行起舞，赢得了自由滑第一名，尽管她的三周旋转有个破绽。之前她在短节目结束后一直处于领先位置。

这位20岁的欧洲大陆新滑冰女王说："我很震惊，但努力工作是有回报的"。她的总分接近200分（199.91）。

她补充说："在滑冰前我压力很大，精神非常紧张。表演结束时，我情绪很激动”。“但我最高兴的是，我成功地超越了自己"。

古巴诺娃在北京奥运会排名第十一，然后在蒙彼利埃世锦赛上获第六名。她在2021年夏天之前，一直代表俄罗斯参赛。现在她代表格鲁吉亚比赛，赢得她职业生涯中最好的一顶桂冠--欧洲冠军。

古巴诺娃比去年的世界亚军，比利时选手罗埃娜-亨德里克斯（Loena Hendrick）高出6分，而后者曾被认为是接替上届冠军，俄罗斯人瓦利耶娃（Kamila Valieva）的热门人选。但这位比利时选手在周四的短节目中犯了不寻常的错误，两次重重地摔倒。

23岁的比利时选手罗埃娜-亨德里克斯获得了银牌。她说，“我一点也不高兴。我想做一套好的动作，但没有成功。我非常失望"。她解释说，之前我真的很有信心，因为在昨天和今天的训练中我都做的很好，好到不能再好了。然后，我（在比赛中）犯了两个大错，过分的错，不好，不够好。”

第三名是16岁来自瑞士的吉米雷朋（Kimmy Repond），她在英国缪斯（Muse）摇滚乐队的音乐中表演了一个完美的节目（192.51分）。

法新社说，去年，女子花滑欧锦赛的领奖台的三个位置被俄罗斯滑冰运动员所垄断，但由于乌克兰的战争，她们被排除在2023年的比赛之外。

2023年欧洲花样滑冰锦标赛于2023年1月25日至29日在芬兰的埃斯波举行。

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