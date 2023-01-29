东耶路撒冷袭击: 以色列报复恐袭者家庭 并让平民配枪

以色列总理内塔尼亚胡（中）就政府应对巴勒斯坦人在犹太教堂附近的致命枪击事件发表讲话2022年1月28日特拉维夫

以色列周日1月29日封锁了在东耶路撒冷犹太教堂附近杀害7人的巴勒斯坦人的家，这是内塔尼亚胡政府宣布报复袭击者家属的系列措施之一。

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两名巴勒斯坦人周五和周六在以色列占领的东耶路撒冷发动袭击后，以色列安全内阁连夜召开会议，宣布报复措施，包括撤销"支持恐怖主义的恐怖分子家属"的社会保障权利。

以色列将出台法案，以便撤销这类家庭的"以色列身份证"。

这些措施主要适用于拥有以色列公民身份的巴勒斯坦人和在东耶路撒冷拥有居民身份的巴勒斯坦人。

此外，以色列政府还决定封锁和拆毁恐怖分子的家，宣布周五射杀7人的21岁枪手、被以色列警察击毙的海里·阿尔卡姆（Khayri Alqam）家的房子"在拆除之前立即被封"。

周日上午，一名法新社记者看到以色列军队在一座楼的屋顶上，楼的入口被封锁，同时一些巴勒斯坦人正在取回他们的物品。

以色列人权组织HaMoke的法律负责人达尼 申哈尔（Dani Shenhar）说，在半夜封锁房屋表明政府"想对这些家庭进行报复"。他说，此举是"完全无视法治"，该人权组织将向总检察长提出抗议。

让平民配枪

以色列安全内阁还决定采取措施，使平民获得携带武器许可证变得更加容易。

以色列国内安全部长伊塔马尔-本-格维尔（Itamar Ben Gvir）说："当平民拥有武器时，他们可以保护自己"。

今天周日据巴勒斯坦卫生部表示，以色列保安人员周日上午在被占领的西岸一个犹太人定居点附近杀死了一名巴勒斯坦男子。以色列军队声称这名巴勒斯人携带着武器。

国外要求以色列当局克制的呼声越来越高，美国国务卿安东尼-布林肯预计将于周一和周二访问耶路撒冷和拉姆安拉，与以色列和巴勒斯坦讨论缓和措施。

巴勒斯坦权力机构没有谴责最新发生的袭击事件，而是说以色列"对危险的升级负有全部责任"。

袭击杰宁

周四，以色列对西岸的杰宁进行突袭行动，10名巴勒斯坦人被杀，包括9名战斗人员和一名60多岁的妇女。

以色列称这次袭击是针对巴勒斯坦伊斯兰圣战组织一个小组的预防性行动，并说这个小组正在谋划在以色列发动袭击。

第二天周五凌晨，从加沙地带向以色列发射了火箭弹。以色列随后对加沙进行了打击，但没有造成任何伤亡。

然后当天在周五晚上，在东耶路撒冷的奈芙雅科夫（Neve Yaacov）犹太人定居点地区的一个犹太教堂附近，一名21岁的巴勒斯坦男子向路人开枪，在他被击毙之前，有7人被打死。

次日周六上午，一名13岁的巴勒斯坦少年在离老城墙一箭之遥的锡勒万区，开枪打伤了两名以色列人。

周五和周六东耶路撒冷的两起枪击事件目前都没有组织出面承责。

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