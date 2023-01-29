布林肯抵达埃及开始中东之行

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美国国务卿布林肯周日抵达埃及，在巴以暴力升级当中开始中东之行。埃及是巴以冲突的传统中介调解人。

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美国国务卿安东尼-布林肯周日抵达埃及，在以巴暴力事件激增的情况下对中东进行旋风式访问。法新社说，他希望利用美国的影响力来试图缓解紧张局势，但希望渺茫。

在开罗，布林肯将与埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-塞西以及埃及外长舒克里（Sameh Choukri）举行会谈。巴勒斯坦被占领土的紧张局势将被列入今天开罗的讨论议程。埃及是巴勒斯坦人和以色列人之间的传统中介。

美国国务卿布林肯在访问了开罗之后，将于下周一和周二前往耶路撒冷和拉姆-安拉。这次旅行已经计划了很长时间，但在几天之内，巴以安全局势突然恶化。

周日，1月29日，又一名巴勒斯坦人在西岸被以色列保安人员打死。据巴勒斯坦卫生部说，这名18岁男子在被占领土西岸的克杜米姆犹太人定居点附近被以色列保安人员“杀害”。

但据以色列军队声称，这名巴勒斯坦人带着武器。

周五，一名巴勒斯坦枪手在东耶路撒冷一个犹太教堂外枪杀7人，然后被击毙。周六，一名13岁巴勒斯坦少年在东耶路撒冷用枪射击，致两人受伤。警方称他已被"制服"。

华盛顿谴责东耶路撒冷犹太教堂外枪杀7人案，是“骇人听闻”的袭击。

美国国务院发言人韦丹特-帕特尔周五表示，面对再次发生的暴力事件，预计布林肯将向以色列领导人本雅明-内塔尼亚胡和巴勒斯坦领导人马哈茂德-阿巴斯恳求采取"紧急措施，以缓解局势"。

接受法新社采访的专家预计华盛顿影响事件进程的能力不会有任何重大突破，即使美国应该再次强调对以色列和巴勒斯坦“两国”解决方案的支持。

前美国谈判代表、华盛顿卡内基国际和平基金会专家亚伦-戴维-米勒（Aaron David Miller）在谈到加沙战争时说："我认为他们能做的最好的事情是稳定局势，以避免重演2021年5月的局势。

华盛顿研究所的专家盖斯-奥马利（Ghaith Al-Omari）认为，"这次访问并不意味着美国对以巴冲突的立场有任何改变"，但他预测，（布林肯与阿巴斯）“的对话不会很愉快”。

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