帕维尔当选捷克总统 泽连斯基祝贺 马克龙欢迎

捷克/乌克兰/法国/欧洲

力主军援乌克兰的前北约军委会主席帕维尔周六赢得捷克总统大选。乌克兰总统泽连斯基立即向他表示了祝贺。法国总统马克龙对两国拥有欧洲共同价值观和共同支持乌克兰表示欢迎。

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捷克退役将军帕维尔周六（1月28日）赢得总统选举，击败了亿万富翁民粹主义者安德烈-巴比什。亲西方的帕维尔力主军事援助乌克兰，他将在三月接替与莫斯科保持暧昧关系的总统泽曼。

乌克兰总统泽连斯基立即在推特上向这位职业军人表示祝贺。他写道："我感谢你对乌克兰和对我们反抗俄罗斯侵略的支持"。泽连斯基补充说，他希望"为了乌克兰人民和捷克人民的利益，以及为了一个团结的欧洲的利益"与帕维尔一起工作。

巴黎欢迎你

法国总统马克龙也向捷克新当选总统帕维尔发出了初步邀请。他在推特上写道："我们两国因深深的欧洲价值观和对乌克兰的支持而联系在一起。马克龙说：“巴黎欢迎你的到来”。

分析人士告诉法新社，新当选的捷克总统彼得-帕维尔是前北约将军，他将促进捷克与欧盟的紧密联系，并帮助乌克兰坚持抵抗俄罗斯的入侵。

今年3月，这位61岁的前北约军事委员会主席将接替即将离任的总统米洛斯-泽曼，后者因与莫斯科和北京关系密切而闻名，并被指控滥用宪法权力。

军事经验优势

分析人士说，帕维尔的军事外交经验将是他的优势，他对事务的处理将与他的前任截然不同。

布拉格国际事务协会的研究员帕维尔-哈夫里切克说："如果我们意识到乌克兰战争是欧洲面临的关键问题之一，他将是一位称职的总统。

这位专家强调说，我们知道，他在北约的联系，与联盟成员国的同行的联系（......）是非常强大的，外交政策将是他的领域"。

欧洲价值观

帕维尔当选后，欧洲领导人的反应是赞扬他的亲欧动力。

法国总统埃马克龙对两国"因深深的欧洲价值观和对乌克兰的支持而联系在一起"这一事实表示欢迎。

欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩也对帕维尔先生对"欧洲价值观"的"坚定承诺"表示欢迎。

帕维尔的胜利是在捷克最近担任欧盟轮值主席国之后取得的，人们普遍认为这是一次成功。

这位前精英伞兵将能够与捷克新总理彼得-菲亚拉的亲西方中右翼政府密切合作，后者正在向乌克兰提供大量军事和人道主义援助。

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