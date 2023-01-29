朝鲜否认向俄罗斯提供武器

朝鲜，俄罗斯，军备

在华盛顿上周指责朝鲜向在乌克兰的俄罗斯雇佣军瓦格纳提供火箭和导弹之后，朝鲜周日（1月29日）否认这一指控。

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白宫安全委员会发言人约翰 柯比上周公布了美国的情报录像，显示一些据称是从朝鲜返回的俄罗斯列车上装载着军事装备，其中包括提供给瓦格纳的火箭。

美国此后将瓦格纳指定为 "国际犯罪组织"，并表示将在对朝国际制裁框架下把相关录像提交给联合国。

朝鲜官方周日否认了这一指控，朝鲜官方通讯社朝中社援引一名朝鲜高官称，这是"捏造的谣言"，如果美国继续传播这种谣言，将面临他们不想看到的 "恶果"。

这名朝鲜外务省美国事务局局长权正根说，这是美国“愚蠢地试图”为自己向乌克兰提供武器进行辩护。美国本周四承诺将向基辅提供31辆艾布拉姆斯坦克。

权正根说，美国"试图通过捏造不存在的东西来玷污（朝鲜）的形象是一种严重的挑衅，是绝对不能允许的，只能引发反应“。

周五，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正也谴责美国承诺对乌克兰运送武器，指责这是 "进一步跨越红线"。

法新社报道，俄罗斯与中国一样，是平壤为数不多的国际盟友之一，历史上曾直接援助平壤政权，而朝鲜则是除叙利亚和俄罗斯外，唯一承认卢甘斯克和顿涅茨克这两个乌克兰东部亲俄分离主义地区独立的国家。

作为联合国安理会五个常任理事国之一，俄罗斯长期以来始终反对加强对朝鲜的国际制裁，甚至呼吁以人道主义为由放宽制裁。而金正恩去年说，希望朝鲜拥有世界上最强大的核力量，并称朝鲜的核大国地位 "不可逆转"。美韩认为平壤计划很快将再次进行核试验，这将是平壤史上的第七次核试验，也是自2017年以来朝鲜的首次核试。

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