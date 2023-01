美国孟菲斯警方解散打死非裔美国人的特警小组

美国/警察/暴力

田纳西州孟菲斯(Memphis)警察局1月28日宣布解散由5名警官组成的小组,他们被指控长时间殴打一名29岁的非裔美国人后致其死亡,其现场视频再次在美国引起了厌恶恐惧和不解。

法新社说,对泰尔-尼科尔斯(Tyre Nichols)的夺命逮捕再次引发了关于美国警察暴力的辩论,美国人对2020年被一名白人警察杀害的乔治-弗洛伊德的记忆依然清晰,人们感到在那次事件后举行的大规模示威并没有解决任何问题。

这次涉事的五名黑人警官是孟菲斯警局天蝎座特警队的成员,该队成立于2021年11月,目的是通过部署更多警察来减少高风险街区的非法活动。

星期六,孟菲斯警察局在一份声明中说,"永久解散天蝎(SCORPION)警队符合所有人的最佳利益"。

该声明还说:"目前分配到这个单位的警察已经完全同意解散的决定。

受害者泰尔-尼科尔斯的家人在其律师的一份声明中对这一决定表示欢迎,称其“对泰尔-尼科尔斯的悲惨死亡既适当又相称,且对孟菲斯的所有公民也是体面和公平的”。

这个家庭补充说,“我们希望其他城市在不久的将来也能对他们的(市内)警察单位采取类似措施,让他们的社区开始出现更多的信任”。

早些时候,设立该小组的警察局长戴维斯(Cerelyn Davis)报告说,天蝎在早期取得了成功,特别是在前一年发生创纪录的345起杀人案之后,2022年的犯罪率降下来了。

她告诉美国有线电视新闻网(CNN),"天蝎"是“街头犯罪活动恢复街区和平"(Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods)的缩写,这个行动旨在“减少枪支暴力,增加警察在社区中的可见度,遏制犯罪率上升”。

然而,在非裔美国人乔治-弗洛伊德(George Floyd)死亡两年后,在与警察的互动中被杀的人数创下了历史新高,根据"警察暴力地图"网站,2022年有1186人死亡,为十年来最高。

参与殴打泰尔-尼科尔斯致死的所有五名警官都被开除,被控谋杀并入狱。其中四人后来被保释出来。

