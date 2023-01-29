【视频】东耶路撒冷袭击后，以总理誓言强硬迅速回应

巴以冲突

在东耶路撒冷周五（1月27日）和周六（1月28日）发生两起袭击事件之后，以色列政府于周六晚上宣布了针对 "恐怖分子家庭 "的强硬措施，以色列安全内阁同时还决定放松对平民携带使用武器的许可管理。

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以色列总理内塔尼亚胡周六晚间表示，将对两名巴勒斯坦人在东耶路撒冷实施的袭击做出 "强有力、快速和准确 "的回应。他在一次内阁安全会议后宣布取消 "支持恐怖主义的恐怖分子家庭 "的社会保障权利。同时还强调，周一内阁将讨论撤销此类家庭的 "以色列身份证 "的法案。

以色列安全内阁还决定使平民获得携带武器的许可证变得更加容易。以色列国内安全部长伊塔马尔-本-格维尔（Itamar Ben Gvir）说："当平民拥有武器时，他们可以保护自己。"。

周五晚上在Neve Yaacov一个犹太教堂外发生的袭击事件导致七名平民，包括一对夫妇和一名14岁的男孩死亡。以色列警方确认已被击毙的枪手是一名来自东耶路撒冷的21岁巴勒斯坦人。周六，在Silwan的巴勒斯坦社区又发生一起袭击，一名13岁的巴勒斯坦少年用手枪打伤了一名犹太人父子，这名少年之后被附近的武装人士打伤后被捕。

新的暴力事件发生在以色列军队上周四对西岸杰宁的袭击之后，9名巴勒斯坦人在此次袭击中丧生。以军目前已经进入高度戒备状态，并宣布将增加在约旦河西岸的驻军。巴以局势升级再次引发国际社会的关注，要求克制的呼声不断增加。美国国务卿布林肯预计将于周一和周二先后赴耶路撒冷和拉马拉，试图斡旋缓和局势。

点击视频收看法国电视France24的相关报道

ISRAELI PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU SPEAKING ON GOVERNMENT RESPONSE TO DEADLY PALESTINIAN SHOOTING ATTACK NEAR A SYNAGOGUE/ISRAEL'S NATIONAL SECURITY MINISTER ITAMAR BEN GVIR SPEAKING ON INCREASING GUN PERMITS FOR ISRAELI CITIZENS EDITORS PLEASE: PART QUALITY AS INCOMING RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: TEL AVIV, ISRAEL (JANUARY 28, 2023) (GPO- Access all) © Reuters

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