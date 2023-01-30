乌克兰谴责国际奥委会被“收买”推销俄罗斯侵略战争

乌克兰/俄罗斯/奥运

在乌克兰战争打得惨烈之际，乌克兰总统府指责国际奥委会是"战争的推动者"，此刻国际奥委会正考虑允许俄罗斯运动员打中立旗号参加2024年巴黎奥运会。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podoliak）1月30日周一在推特上写道：国际奥委会是战争、谋杀和破坏的推动者。他进一步说，"国际奥委会非常乐见俄罗斯摧毁乌克兰，并为俄罗斯提供一个奥运平台来宣扬其对乌克兰人的种族灭绝"。

接着，乌克兰总统顾问波多利亚克指着国际奥委会主席，德国人巴赫（Thomas Bach）说道：很明显，用于“收买”国际奥委会的“虚伪”的钱上没有乌克兰人血味道。“难道不是这样的吗，巴赫先生？”

面对2022年2月以来俄罗斯入侵乌克兰并使乌克兰陷入火海，基辅要求禁止来自俄罗斯和其盟友白俄罗斯的运动员参加2024年巴黎奥运会。

泽连斯基周日在他的日常讲话中说，他已就这个问题给法国总统马克龙写了一封信。他说，奥运会和恐怖主义国家绝不能有交集，而乌克兰的体育部长则在周四威胁要抵制巴黎奥运会。

自俄罗斯入侵以来，俄罗斯人和白俄罗斯人都被排除在大多数国际比赛之外，但国际奥委会在上周三表示，它正"研究"允许俄罗斯人打着中立旗号参赛的可能性。

这些建议引起了乌克兰人的愤怒。乌克兰总统泽连斯基周五谴责国际奥委会的"虚伪"，并邀请托马斯-巴赫访问战争中最热点之一的巴赫穆特。他说，到了那里看看，就知道不存在中立。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅