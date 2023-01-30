北约领导人呼吁韩国"加强"军援乌克兰力度

北约/韩国/乌克兰

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周日开始对北约的亚洲盟友，韩日两国进行访问。他此行的一个目的，是为乌克兰争取更多的军事援助。

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北约秘书长斯托尔滕贝格周一到访韩国，呼吁首尔"加强"对乌克兰的军事援助，并建议韩国像德国挪威等国那样，重新审视其不向交战国提供武器的政策。

首尔是斯托尔滕贝格先生访问亚洲的第一站，他还将访问日本，这是面对乌克兰冲突和来自中国日益激烈的竞争，而加强与该地区民主盟友关系努力的一部分。

斯托尔滕贝格周一在首尔崔钟贤学术院（Chey Institute for Advanced Studies）说，"如果我们相信自由，如果我们相信民主，如果我们不希望专制和极权主义占上风，那么，他们（乌克兰人）需要武器"。他呼吁首尔为基辅做更多事情。

在首尔接受法新社采访时，北约秘书长承认韩国和日本"向乌克兰提供了重要的经济支持"，但他同时强调，北约的地区盟友必须认识到"全球安全是相互关联的"。

他续说，如果俄罗斯总统弗拉基米尔-普京赢得战争，这将"向世界各地的独裁主义领导人发出一个非常危险的信息"。他并警告说，那将对亚洲的安全和稳定产生"直接后果"。

斯托尔滕贝格先生说，朝鲜正在"向瓦格纳集团提供火箭和导弹"，平壤对此予以否认。

平壤的国家媒体周一指责斯托尔滕贝格先生对亚洲的访问是向该地区爆发"极端的安全危机"迈出的又一步。

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