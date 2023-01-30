【视频】伊朗一军事基地遭无人机袭击

伊朗

伊朗中部城市伊斯法罕（Ispahan）附近的一个军事基地周六晚上发生严重爆炸，德黑兰称该地遭遇无人机袭击，目前没有人宣布对这次袭击负责。法国电视France24 的报道指，此次袭击发生时，正值西方国家和德黑兰之间因伊朗核计划、伊朗向俄罗斯提供武器用于乌克兰战争和伊朗镇压国内抗议浪潮而导致关系紧张。

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伊朗发布的视频显示，爆炸导致的损失有限，没有人员伤亡。 伊斯法罕市安全负责人说，”人们听到爆炸声音是伊朗的防空部队击中了无人机，人们很害怕，所幸及时得到警报“。

目前没有人或组织宣称对这次袭击负责，而伊朗方面也没有做出任何直接指控。但据路透社报道，《华尔街日报》援引美国方面不具名的消息来源认为，以色列是这次袭击的幕后，以色列对此没有发表评论，但报道指，以色列此前曾表示如果遏制伊朗核计划和防止其拥有核武的谈判失败，以色列做好准备打击伊朗目标。

德黑兰表示，这次袭击并不影响其继续其民用核计划的发展，伊朗外长说，”这一懦弱的袭击行为是伊朗的敌人最近几个月里持续企图的一部分，目的是伊朗伊斯兰共和国的安全“，但他强调，这些做法不能改变伊朗和平发展核技术的意愿和决心。

报道指，在受到此次无人机袭击的伊斯法罕地区有若干个伊朗核研究基地，其中包括一个铀保存工厂。

点击视频收看法国电视France24 的报道

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