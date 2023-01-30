【视频】反对俄罗斯参加巴黎奥运 基辅升高调门

2024巴黎奥运，乌克兰危机

乌克兰总统府周一（1月30日）就反对俄罗斯和白俄罗斯运动员参加2024年巴黎奥运会提高调门，基辅反对国际奥委会允许两国中立运动员参加奥运的立场，指其为“战争推动者”。

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乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podoliak）周一发推文说，“国际奥委会是战争、谋杀和破坏的推动者”。"国际奥委会乐见俄罗斯摧毁乌克兰，并为俄罗斯提供一个平台来宣扬其对乌克兰人的种族灭绝"。

波多利亚克把矛头直接对准国际奥委会主席托马斯-巴赫，说， "很明显，收买奥运虚伪的钱没有像乌克兰一样的血腥味。巴赫先生，难道不是吗？"

在去年2月俄罗斯入侵乌克兰后，国际奥委会曾发布“制裁”声明，建议全球体育组织和赛事不邀请或不允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。但截至目前为止未就排斥两国运动员参赛做任何决定，而是由各联合会自行决定。上周三（1月25日）在与运动员及奥林匹克机构代表进行了一系列闭门磋商之后，国际奥委会决定将继续对俄罗斯和白俄罗斯实施制裁，不过，允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员可在中立旗帜下参加世界体育赛事，条件是他们 "没有积极支持对乌克兰战争"。

国际奥组委在一份声明中重申："任何运动员都不应该仅仅因为其持有的护照而被禁止参赛，"

国际奥委会周三的提议明确拒绝了乌克兰的主张，遭到基辅的批评，同样反对俄罗斯参加巴黎奥运的英国政府和丹麦奥委会也声言批评，基辅周四则威胁要抵制2024年巴黎奥运会。

乌克兰总统泽连斯基对国际奥委会的 "虚伪 "感到愤怒，几天来多次表达抗议。他在周日晚间的讲话中说，“国际奥委会试图让俄罗斯运动员重返赛场并参加奥运会，这是在试图告诉全世界，‘恐怖主义’是可以接受的“。强调不能让“俄罗斯利用奥运会或者其他任何体育赛事宣传其‘侵略’行为和国家沙文主义。”

泽连斯基在讲话中说，他已就此事致信法国总统马克龙，表明自己的立场。

在巴黎，巴黎市长伊达尔戈则以现代奥运会创始人顾拜旦的精神为名，表示支持国际奥委会的提议。她在媒体说，“我认为（奥运会）是属于运动员的时刻，我们不应剥夺运动员的参加比赛的机会”，她同样表示，自己和体育界的大多数人一样，希望奥运会不应该有打着俄罗斯国旗的代表团（参赛）”

点击视频收看法国电视France24 的报道。

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