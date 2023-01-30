韩国向波兰提供主战坦克 曲线援乌？

韩国/波兰

法新社1月30日首尔报道说，韩国是一个越来越重要的全球武器出口国，最近草签了向波兰等欧洲国家出售数百辆坦克的合同。北约则呼吁韩国修改法律，加大军援乌克兰的力度。

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2023年1月30日北约秘书长斯托尔滕贝格到访韩国时，敦促韩国加强对乌克兰的军援力度。但韩国的法律阻止它向交战国出售武器。首尔到目前为止向乌克兰提供了非致命性设备和人道主义援助。

北约秘书长在首尔表示，与韩国有类似武器出口法律的国家，包括德国和挪威，都为支持乌克兰而修改了相关政策。

不过，力挺乌克兰抵抗俄罗斯侵略的波兰，在去年12月6日收到了第一批韩国K2主战坦克和K9榴弹炮。

华沙今年一月宣布向基辅交付14辆德制豹-2主战坦克后不久，又宣布追加60辆坦克，其中30辆是T-72苏制坦克升级版，另外30辆没有透露细节。

据法国《费加罗报》说，波兰与韩国K2主战坦制造商现代-罗特姆公司（Hyundai Rotem）在去年7月签署了一项框架协议，共采购1000辆韩国坦克，包括由波兰公司参与生产的K9PL版本。韩国在2022年至2025年期间交付波兰180辆坦克。

此外，波兰与韩国签署的军购协议还涉及数百门自行榴弹炮，50架FA-50战斗机，以及多管火箭发射器。

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