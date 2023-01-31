捷克当选总统帕维尔与台湾总统蔡英文通话惹怒北京“伤害了感情”

捷克/台湾/中国

捷克当选总统帕维尔前一天与台湾总统和外长通电话，惹怒了北京。中国外交部发言人今天周二批他踩了红线，伤害了中国人民的感情。

广告 继续浏览后续

昨天，捷克当选总统彼得-帕维尔在当选第二天，不顾北京的阻拦，与台湾总统蔡英文通电话，双方都表示加强伙伴关系。

法新社今天发自北京的报道说，捷克当选总统彼得-帕维尔前一天致电台湾总统引发了北京的愤怒。中国声称台湾是其领土的一部分，并试图使台北在世界舞台上被孤立。

中国外交部发言人毛宁今天说，"帕维尔先生（...）踩了中国的红线"。“严重干涉了中国的内政”，“伤害了中国人民的感情"。

毛发言人敦促布拉格"立即采取有效措施，消除这一事件的负面影响，避免对中捷关系造成不可弥补的损害"。

法新社说，彼得-帕维尔在周六的总统选举中战胜了对手民粹主义亿万富翁安德烈-巴比什当选捷克总统。他将在3月9日取代亲北京的捷克现任总统泽曼。

本月早些时候，泽曼与其称为朋友的中国国家主席习近平进行了45分钟的视频通话，赞扬了两国之间的"友好关系"。

彼得-帕维尔与台湾总统蔡英文通话时，蔡英文对他当选捷克总统表示了祝贺。

帕维尔1月30日发推特说，今天，我与台湾总统蔡英文通话。我感谢她的祝贺，我向她保证，台湾和捷克共和国共享自由、民主和人权的价值。我们同意加强我们的伙伴关系。

台湾总统蔡英文在推特上写道：“我很高兴祝贺捷克共和国当选总统彼得-帕维尔，并与他交谈。我期待着在我们共同的自由、民主和人权价值观的基础上，深化#台湾和#捷克之间的广泛合作”。

法新社说，彼得-帕维尔还表示"希望有机会与蔡英文总统本人会面"。

据台湾总统府说，台湾外交部长吴钊燮也参加了这次通话，持续了近15分钟。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅