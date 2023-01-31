英媒：习近平或在俄罗斯侵略乌克兰一周年前后访莫斯科

俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦撒马尔罕上合（SCO）峰会2022年9月16日

俄罗斯外交部周一表示，中国国家主席习近平今天春天访问莫斯科，将成为俄中两国关系中的头等大事。据俄媒报道王毅将在2月20日访问莫斯科。

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据英国《独立报》今天31日消息说，习近平很可能在俄罗斯入侵乌克兰一周年纪念日前后访问莫斯科。虽然俄罗斯外交部没有提到这位莫斯科的盟友预期的访问日期，但普京发动入侵乌克兰战争将在2月24日迎来一周年。

据《南华早报》说，俄媒报道中国最高外交官王毅将于2月20日对莫斯科进行正式访问，对此，中国外交部发言人周一简单地回答说，中俄"在各个层面保持密切沟通"。

《独立报》说，北京的官员们还没有证实俄罗斯外交部的有关习近平2023年春天访问莫斯科的言论。

据俄媒卫星通讯社报道，俄罗斯外交部1月30日周一表示，习近平将于2023年春季出访莫斯科，这将成为俄中两国关系中的头等大事。

据俄塔斯社报道，俄罗斯外交部表示，“今年，俄罗斯和中国将共同努力，进一步加强和促进两国政府间的双边关系”。该部说，“正如你所知，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京已邀请中国国家主席习近平在今年春天对俄罗斯进行正式访问”。俄外交部补充道，“习近平的访问，将成为今年俄中双边关系的核心事件”。

俄总统普京去年 12 月与习近平视频通话时盛情邀请他对俄罗斯进行国事访问，并重申双方在很多领域的合作。

据南早说，俄罗斯外交部有关习近平今春访问俄罗斯的声明，是在俄罗斯入侵乌克兰并受到西方主导的制裁后，于2月24日接近一周年之际宣布的。

它还发生在北京和华盛顿正在准备美国国务卿布林肯首次访华的时候，布林肯本周末访问中国是否能在修补关系方面取得实质性进展令人怀疑。

南早引述俄罗斯人民友谊大学战略研究和预测研究所的政治分析师安德鲁科里布科（Andrew Korybko）说："对习主席来说，向普京总统介绍这一切（布林肯的访问）至关重要，这样他就不会产生错误的印象，认为美国在中俄之间制造另一个类似冷战的分裂。

他补充说，北京受到来自华盛顿的压力，要"比现在更进一步地与俄罗斯保持距离"。

南早引述分析人士说，中国国家主席习近平预计的俄罗斯之行可能会打破北京和莫斯科在乌克兰战争中差距扩大的印象，并将进一步深化双边经济和贸易关系。

但预期的行程不会预示着中国在冲突问题上的立场发生变化。

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