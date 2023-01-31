【视频】布林肯中东斡旋能否促巴以局势和缓

巴以冲突，美国，外交

在正在中东斡旋的美国国务卿布林肯周一（1月30日）访问耶路撒冷之后，周二（1月31日）前往被占领的约旦河西岸拉马拉，与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯会面。布林肯呼吁巴以双方 "采取紧急措施，恢复平静"。

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法国电视France24 报道，布林肯周二在与巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯会晤时，对以巴暴力事件中 "无辜的巴勒斯坦人 "的死亡表示 "悲哀"。他在位于西岸拉马拉的巴勒斯坦权力机构总部向阿巴斯说，"首先，请允许我对在过去一年不断升级的暴力事件中丧生的无辜巴勒斯坦平民表示哀悼“。

据法新社引述以色列和巴勒斯坦官方消息来源统计，2022年，以色列-巴勒斯坦暴力事件已造成235人死亡，其中近90%是巴勒斯坦人。而联合国的统计指，去年是西岸地区自2005年以来死亡人数最多的一年。以色列部分承认，以军在被称为 "反恐 "的袭击中曾误杀平民。

布林肯在拉马拉说："巴勒斯坦人和以色列人的不安全感都在日益增加“，"我们认为必须采取措施，停止暴力，缓解紧张局势，以使得人们在自己的家里，在自己的社区和礼拜场所不再感到害怕“，他警告说，不要采取任何会破坏巴以两国解决方案的举动，他列举了"（以色列）定居点的扩张，未经官方批准的定居点合法化以及拆迁和驱逐"等以色列政府的政策。布林肯说，"巴勒斯坦人的希望地平线正更加遥远，我们认为这也必须改变”。

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Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (g) rencontre le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dans la ville cisjordanienne de Ramallah, le mardi 31 janvier 2023. AP - Majdi Mohammed

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