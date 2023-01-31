【视频】时隔37年 教皇首访民主刚果 开启非洲之行

梵蒂冈，非洲

罗马教皇方济各周二（1月31日）开始对非洲大陆进行为期五天的访问。在前往南苏丹之前，方济各将首先访问非洲最大的天主教国家--刚果民主共和国。

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据法国电视France24的报道，此次方济各备历史性的非访问备受期待，这是他任教皇以来的第四十次出访，访问首站是刚果民主共和国的首都金沙萨，该国是非洲大陆上最大的天主教国家。

这次访问原定于去年7月，但据梵蒂冈称，由于86岁的方济各因膝关节疼痛而推迟访问至今。此访是自1985年教皇保罗二世访问刚果、时隔37年后罗马教皇对该国的首次访问。

据France24在金沙萨的记者报道，方济各预计当地时间下午3点抵达金沙萨，他将会见该国总统费利克斯-齐塞克迪，并与该国的民间社会和宗教代表见面，访问最令人期待的安排之一是周三在恩多洛机场举行的弥撒。预计届时将有超过一百万的信徒参加。

政治学者和刚果问题专家Wamu Oyatambwe说，"对于刚果的天主教徒，教皇的访问似乎是在众多问题、苦难、紧张背景下的一种安慰，尤其是对于东部的冲突。“"许多人期望教皇的访问能引起世界对该国正在发生事情的关注"。该国东部的基伍省在过去三十年中一直受到武装团体暴力的困扰，据报道，教皇原本计划前往东部该省，但最终这一安排被取消。此外，方济各到访前两周，北基伍一座基督教教堂遭伊斯兰恐怖分子袭击。报道预计教皇此行将会呼吁宗教间和平共处。

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