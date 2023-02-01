内塔尼亚胡称考虑对乌提供“铁穹”防空系统 以色列新政府审查对乌政策

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以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu ）1月31日在受访时表示，他正在考虑向乌克兰提供军事援助，并愿意在美国敦促以方更积极介入俄乌战争之后扮演调解人角色。

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内塔尼亚胡周二在接受美国有线电视新闻网（CNN）的专访中没有对乌克兰作出坚实的承诺，以色列依然维持着与俄罗斯的关系。俄罗斯控制着以色列邻国叙利亚的领空，对于以色列袭击叙利亚境内伊朗目标的行动采取“睁一只眼闭一只眼”的态度。

CNN主持人塔珀(Jake Tapper)在采访中询问内塔尼亚胡，以色列是否可以向乌克兰提供诸如“铁穹”防空反导系统那样的援助。“铁穹”是以色列在美国技术支持下开发的防空系统。内塔尼亚胡回答说：“嗯，我当然正在考虑。”

内塔尼亚胡还证实美国已将其存放在以色列境内的一批鲜为人知的炮兵装备转移到乌克兰，他还把以色列针对伊朗的行动视为支援乌克兰的类似举措。内塔尼亚胡说：“美国刚刚拿走我们的大批军火，转交给乌克兰。坦率地讲，以色列也在以我不会在这里详细描述的方式，打击伊朗的武器生产，而那些武器原本会用来对付乌克兰。”

然而，内塔尼亚胡拒绝证实或否认以色列是否是周末对伊朗中部城市伊斯法罕的一家军工厂进行无人机袭击的幕后主使。他强调说：“我从不谈论具体的行动......每次中东发生一些爆炸，以色列都被指责或被赋予责任——有时我们是有时我们不是。”

就对伊朗问题的立场，内塔尼亚胡表示：“如果你有（打算获得）核武器的流氓政权，你可以与他们签署100份协议，这没有任何帮助”。他补充说：“我认为，你能阻止或放弃获得核武器的唯一方法是将破坏性的经济制裁结合起来，但最重要的是，要有可靠的军事威胁。”

同样就乌克兰问题，内塔尼亚胡在采访中透露，在去年2月俄罗斯入侵乌克兰后不久，他被要求进行调解，但由于当时他不再是以色列总理，所以拒绝了这一提议。他谈到：“我当时是反对党领袖，我说，好吧，我有一个规则；一次只有一位总理（主事）”。当被问及他现在是否会同意在俄乌间进行调解时，内塔尼亚胡说：“如果所有相关方提出要求，我当然会考虑，但我不会逼迫自己。”

内塔尼亚胡说：“我已经身经百战，知道必须有成熟的时间和成熟的环境。如果它们出现，我当然会考虑”。他补充说，如果要调解的话特别希望美国向他提出请求，因为“厨房里不能有太多的厨师，而我们有自己的后院要处理”。

去年12月第三度出任以色列总理的内塔尼亚胡在采访中还强调，他与美国总统拜登的关系良好，他说，“我认为拜登总统对以色列的承诺是真实的，这不是说说而已，它是真实的，是发自内心的。而我对与美国的联盟的承诺是真实的”。他指出，两国之间在许多事情上存在分歧，包括伊朗问题上，但双方之间的联盟关系“必须是不可动摇的”。

针对内塔尼亚胡说以色列考虑对乌提供“铁穹”防空反导系统的发言，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周三回应称：“我们说，所有（向乌克兰）提供武器的国家应该明白，我们将把这些（武器）视为俄罗斯武装部队的合法目标。”

据美国短新闻网站Axios周三报导，三名以方官员透露指，以色列新政府正在对其应对俄罗斯入侵乌克兰以及向基辅提供防御性武器系统的可能性进行政策审查。以色列官员说，在重新担任总理后不久，内塔尼亚胡下令对俄乌战争进行政策审查。

据悉，这些官员说，相关的政策审查由以色列国家安全委员会领导，国防部、外交部和摩萨德参与其中。以色列官员说，周一，内塔尼亚胡向美国国务卿布林肯表示，以色列正在对这一问题进行政策审查，并强调他的政府在帮助和支持乌克兰方面不会比上届政府做得少。一位以色列高级官员说，拜登政府明白内塔尼亚胡不会在对俄问题上带来可见的变化。

一位以色列高级官员说，以色列国防机构和情报界内部有越来越多的官员想看看以色列是否能在军事上帮助乌克兰，而不造成与俄罗斯关系的裂痕。例如，允许第三方向乌克兰转让一些以色列制造的武器系统。然而，这位官员强调，相关的政策审查不太可能以戏剧性的转变而告终，当然也不会决定向乌克兰提供以色列的导弹防御系统。

以色列外交部长科恩（Eli Cohen）周一告诉布林肯称，他将很快前往基辅访问，会见乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba），并重新开放以色列在当地的大使馆。这将是俄罗斯入侵以来以色列政府的部长级官员首次访问基辅，也将是来自中东国家外长在战争爆发后的首次访问。

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