拉夫罗夫：俄中关系的质量优于传统的军事同盟

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俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四表示，俄中关系的质量优于传统的军事同盟。它们确实是苏联、中华人民共和国和俄罗斯联邦历史上最好的。

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塔斯社星期四报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四在接受电视新闻主播德米特里·基谢廖夫（Dmitry Kiselyov）采访时表示，俄罗斯和中国之间的关系没有边界，比传统的军事同盟质量更高。

他说，“共同利益领域的存在是我们关系中一个非常微不足道的特征”。“我们的声明中已经写了，虽然我们不建立军事同盟，但我们的关系比传统意义上的军事同盟质量更高，没有边界和限制，也没有禁忌话题。它们确实是苏联、中华人民共和国和俄罗斯联邦历史上最好的。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫接着说，“我们的共同利益主要是，在现有的国际贸易的框架下，即在世界贸易组织(WTO)的规则内，甚至在西方创造的体系内，在与布雷顿森林机构也就是国际货币基金组织和世界银行合作的同时，根据我们的国家计划来发展。”

拉夫罗夫说，“俄罗斯加入世贸组织用了17年的时间，加入该组织后，俄罗斯接受了世贸组织的规则”，拉夫罗夫还说，“总的来说，这曾是公平竞争的规则。”接着，拉夫罗夫遗憾地说，“现在，一切都毁了”。他还补充说，“争端解决机构的工作在世贸组织受阻，这是因为中国在（美国）自己的比赛场地上用（美国）自己的规则打败了美国，中国有充分的理由要求赔偿。如果美国允许这个机构运作的话，世贸组织争端解决机构肯定会给予（中国）赔偿。”

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