日本拟在24日俄乌战争爆发1周年当天举行七国集团线上峰会

日本/国际/乌克兰

自东京方面消息，多名日本政府相关人士2月1日透露称，鉴于本月24日是俄罗斯入侵乌克兰一周年，作为七国集团（G7）轮值主席国，日本政府拟于当天召开七国集团线上峰会，并已就此展开协调。如果实现，这将是日本首相岸田文雄今年以七国集团主席身份出席的首次会议。据共同社报导，会上将确认加强对俄罗斯的制裁并继续支持乌克兰。

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此次线上峰会预计还将在会后发表七国集团领导人声明，传达西方七大工业国团结一致维护国际秩序的决心。报导称，日方还考虑邀请乌克兰总统泽连斯基同样以线上模式参会。

围绕乌克兰局势，有观点认为俄罗斯最快将在春季发动大规模攻势，美欧各国提供主战坦克等正在加强对乌军事援助。在战况进入新局面前举行线上峰会，意在展示七国集团对乌克兰的支持。对岸田文雄而言，还意在为5月七国集团广岛峰会的讨论完善环境。

报导指，线上会议期间与会领导人预计将指责俄罗斯多次攻击乌克兰能源设施和水利设备等重要民用基础设施的做法是“非人道的”。为了孤立未表现出为停战而让步的俄罗斯，预计还将呼吁国际社会有必要团结起来加强对俄制裁。此外，领导人们还将讨论支援乌克兰重建以及稳定能源供给等议题。

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