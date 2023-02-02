欧盟扩大目标将为乌军训练3万人 波兰总理：若北约作出决定愿对乌提供战机

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟官员2月1日表示，欧盟正将其旨在培训的乌克兰部队人数增加一倍，达到3万人，以加大对乌克兰抗击俄罗斯入侵的支持。波兰总理莫拉维茨基（ Mateusz Morawiecki ）在当天见报的一篇采访中表示，如果与北约盟国一起作出决定，波兰将准备向乌克兰提供F-16战斗机。

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欧盟去年11月推出计划，提出要帮助乌克兰武装部队训练1.5万人的目标。据法新社报导，一位欧盟官员最新透露称：“这可能会在今年第二季度末之前达到，而且还会有一个新的额外目标，即由多个欧洲国家再训练15000名乌克兰士兵”。该官员补充说：“因此，这将使在这一计划中受训的乌克兰士兵人数达到30000人”。

据悉，随着欧洲盟国加强对乌克兰的军事支持，相关计划将于周五在基辅举行的欧盟-乌克兰峰会上正式宣布。多个欧盟国家已承诺对乌提供德制豹2主战坦克，并已在训练乌军人员使用这些坦克和其他的军援物资。欧盟对乌克兰人员的军事训练任务正在多个欧洲国家进行，其总部设在乌克兰的邻国波兰。此外，由英国主导的多国培训任务也已训练了数以千计的乌克兰部队。

《纽约时报》周三报导称，据乌克兰情报部门估计，俄罗斯当下在该国境内有超过32万名士兵，大约是去年2月俄方最初入侵部队规模的两倍。西方官员和军事分析家说，莫斯科还有15万至25万名后备士兵，他们或者正在训练，或者在俄罗斯境内部署，随时可以加入战斗。

波兰总理莫拉维茨基在华沙接受德国《图片报》专访时表示，他认为俄军或将在春天地面不再泥泞时再次对乌克兰发动进攻。莫拉维茨基说：“根据我从乌克兰获得的所有信息，我知道俄罗斯可能会在三月或四月发动另一次攻势，这将是一次非常艰难的攻势。”

莫拉维茨基提及，俄总统普京已经动员许多新兵“大约有20万到25万新兵”。他并告诫乌克兰的支持者们不应对俄罗斯的军事资源储备掉以轻心。波兰已向乌克兰提供了250辆苏制坦克，并计划进一步提供60辆类似型号的坦克，以及与德国等北约欧洲盟国提供德制的豹2坦克。

就是否应进一步提供西方战斗机的问题，莫拉维茨基回答说：“如果这是整个北约的决定，我将赞成派遣这些战斗机......这必须是北约的决定，不仅是波兰，还有许多其他国家也必须参与进来”。对此，波兰国防部副部长斯柯基维奇（Wojciech Skurkiewicz）向法新社表示：“目前没有关于转让F-16战斗机的正式讨论”。据悉，波兰目前拥有48架美制的F-16战斗机。

就如若普京在乌克兰获胜，欧洲的未来如何的提问，莫拉维茨基强调：“我认为，世界将看起来完全不同，这将意味着对芬兰、波罗的海国家、波兰、罗马尼亚、摩尔多瓦以及德国的持续威胁。他们（俄罗斯）会勒索我们：‘购买我们的天然气，或者如果你们不购买我们的天然气，我们将接管其他国家，我们将攻击其他国家’。这是一个决定性的时刻，一个关键点，我们必须尽一切努力来应对这种情况。”

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