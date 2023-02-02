欧盟通过对乌追加5.45亿欧元军事援助

欧盟/乌克兰/俄罗斯

欧盟理事会周四在欧盟-乌克兰基辅峰会召开前通过了最新的对乌军事援助计划，包括价值5亿欧元的第七套军事援助，以及一笔新的4500万欧元资金，用于欧盟训练乌克兰军人的工作，提供必要的非致命装备和用品，以及支持训练活动的服务。

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欧盟理事会2月2日通过欧洲和平基金（EPF）的援助措施，向乌克兰军队提供进一步的军事援助。这些措施包括一个价值5亿欧元的第七套军援方案，以及一笔新的4500万欧元的援助措施，用于欧盟对乌军事援助特派团（EUMAM Ukraine）的训练工作。

对此，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）通过声明表示：“乌克兰应该获得所有必要的军事装备和训练，以保卫其领土和人民免遭俄罗斯的侵略战争。他们不仅仅是在保卫自己的国家；他们也在保卫我们的共同价值观和国际法的基本原则。”

博雷利指出：“今天的新措施在一个关键时刻发出了一个明确的信息：只要有需要，无论时间长短，我们都会继续支持乌克兰。”

据欧盟方面介绍，通过这一最新的决定，欧盟正在加大对乌克兰的支持力度，以捍卫其在国际公认边界内的主权和领土完整，并保护平民免受俄罗斯持续的侵略战争。到目前为止，第七套对乌军援计划的通过将使欧盟在欧洲和平基金框架下对乌克兰的军援总额承诺达到36亿欧元。

欧盟方面强调：“调动额外的军事援助和支持由欧盟对乌军事援助特派团训练的乌克兰武装部队表明，欧盟仍然坚定地支持乌克兰军队保卫国家免受不断升级的非法侵略。俄罗斯最近对乌克兰平民和民用基础设施的不分青红皂白的攻击，进一步证明了俄罗斯对人权和国际法的毫不尊重。”

博雷利与欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔等欧盟高官一并到访基辅。他当天还宣布欧盟将把今年培训的乌克兰部队人数目标增加一倍，达到3万人。欧盟-乌克兰峰会定于周五在基辅举行。

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