澳外长访英：若在印太地区爆发冲突将是灾难性的

澳大利亚/英国/印太

澳大利亚外交部长黄英贤和副总理兼国防部长马勒斯(Richard Marles)2月1日继续访欧行程，在伦敦拜会了英国首相苏纳克。澳英外长、防长当天还一同参观了两国军人向乌克兰人员提供的军事训练进展。此前，黄英贤周二受邀在伦敦国王学院就澳英关系和印太局势发表了讲话，并称“如果在印太地区爆发冲突，对我们的人民和我们的繁荣来说将是灾难性的”。她表示，“因此，我们必须确保负责任地管理大国之间的竞争。”

广告 继续浏览后续

黄英贤和马勒斯周三对英国展开了为期两天的访问活动。他们将在本周与英国外相及防相一起在伦敦、索尔兹伯里和朴次茅斯三地出席年度澳英部长级会议。两国外长和防长先于周三分别举行了同行间的会谈，并参观了由英国主导的十余国家向乌克兰人员提供的军事训练。

据英国外交部发言人介绍，澳英两国外长当天“在伦敦举行了一次热烈而富有成效的会议”。克莱弗利强调，英国承诺与澳大利亚一起工作，支持太平洋岛国的优先事项，特别是在气候紧急情况和经济发展方面。他期待着在未来几个月对该地区进行访问。克莱弗利还欢迎澳大利亚最近对伊朗和缅甸政府的主要人物进行制裁，英方同时也采取了类似的制裁行动。

英方表示，两国外长一致认为，“这些都清楚地说明了英国和澳大利亚是自由和民主的坚定捍卫者。两人都期待着明天与他们的国防部长同事继续讨论。他们一致认为在朴茨茅斯举行的会议将巩固英国和澳大利亚的关系，使其在面对日益增长的全球挑战时具有现代性和前瞻性。”

在参观对乌军事训练活动期间，黄英贤出席新闻发布会表示：“我们在澳大利亚已经说了很多关于乌克兰对我们，对澳大利亚，以及对国际社会意味着什么。这是一场关于保护几十年来一直保护我们的规则的斗争。这是一场反对普京先生发动的非法和不道德战争的斗争”。

黄英贤补充说：“我以前曾有过谈论这个问题的动人时刻，我也曾与澳大利亚的乌克兰社区成员会面。但来到这里，与那些为了更好地学习如何保卫自己的国家而来到这里的勇敢的乌克兰人交谈，令人深感惭愧。我想对他们表示感谢，而且我想和理查德（马勒斯）一样，感谢在这里与其他国家合作的澳大利亚人，以更好地准备和训练这些勇敢的男女。”

黄英贤当天还通过推特表示：“澳大利亚和英国正在通过澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）、我们的自由贸易协定和我们对气候行动的共同优先考虑，改变我们长期的伙伴关系。”

黄英贤周二在伦敦国王学院发表演讲时指出，“在地缘政治不确定性增加的时候，澳英部长级会议是一个塑造和更新我们关系的战略框架的机会，并提升当今优先事项的合作，如气候和清洁能源、经济安全、网络和关键技术，以及打击虚假信息。为此，我们的讨论将探讨我们如何能够一起在欧洲-大西洋和印度-太平洋地区实现更好的连接和接触。”

黄英贤在讲话中称，“从我的旅行中可以清楚地看到，这是该地区大多数人的愿望——就像英国一样。我们都寻求透明的伙伴关系，创造经济和社会价值。我们都希望有一个没有国家主宰，也没有国家被主宰的地区”。

黄英贤说：“我所概述的那种经济交往是我们如何为这一优先事项作出贡献并展示我们的利益的一部分。但另一个关键因素是与合作伙伴一起努力，维护商定的国际规则，这些规则是我们的稳定、繁荣和主权的基础。”

黄英贤说：“因为正如我们在重塑本地区的过程中都要发挥作用一样，我们在捍卫基于规则的秩序方面也都要发挥作用。作为一个地区，我们知道战略竞争的利害关系。我们已经经历了我们的局势变得更加危险和动荡。的确，我曾多次说过，我们面临着战后最具挑战性的战略环境。”

黄英贤称：“我们的地区是这一时期世界上任何地方最大规模扩军的地方，透明度和保证有限。朝鲜去年进行了60多次弹道导弹发射。而在去年8月，据报道有5枚中国弹道导弹落入日本的专属经济区。”

黄英贤说：“如果在印太地区爆发冲突，这将是灾难性的——对我们的人民和我们的繁荣来说。由于印度-太平洋对全球繁荣和安全的核心地位，其代价将远远超出我们自身，并延伸到每个地区。”

黄英贤表示：“因此，我们必须确保负责任地管理大国之间的竞争。所有国家都应该扪心自问，我们各自如何利用我们的国家力量、我们的影响力、我们的网络、我们的能力，来避免灾难性的冲突。”

演讲最后，黄英贤指出：“在我们这个紧密交织的现代世界中，在欧洲发生的事情会在印太地区产生反响。而在印太地区发生的事情也会在欧洲产生反响。没有一个地区，事实上，没有一个国家是一个岛屿。”

黄英贤说：“澳大利亚深知这一点。我们致力于与你们、与我们的伙伴、与我们的地区合作。帮助建立我们所需要的一致性，以便我们能够塑造我们想要的地区和世界——稳定、繁荣、安全和尊重主权。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅