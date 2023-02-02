莫迪受邀今夏赴美进行国事访问 印美官员展开协调

印度/美国/外交

据印度报业托拉斯报导，美国总统拜登已经邀请印度总理莫迪在今年夏天赴美进行国事访问。据多个消息来源称，该邀请已被原则上接受，印美官员目前正在研究双方都方便的日期，他们指出目前处于后勤规划的早期阶段。到目前为止，拜登上台后只接待过法国总统马克龙夫妇的国事访问，这通常包括长时间的双边会谈和国宴。

广告 继续浏览后续

鉴于印度今年将主办一系列与二十国集团（G20）有关的活动，并在9月举行该集团峰会，拜登也将出席，据可靠消息，双方官员正在寻找6月和7月的适当日期，届时不仅美国众议院和参议院都在开会，而且莫迪在没有预先确定的国内承诺或国际活动安排的情况下有几天时间可以支配。

报导称，这次国事访问至少需要几天时间，其中包括在美国国会联席会议上发表讲话和在白宫举行国宴。除主办二十国集团会议外，莫迪在今年晚些时候为一系列关键的邦议会选举展开竞选活动之前，在国内和国际上都有很多活动安排，直到秋天。

要求匿名的消息人士没有透露这一邀请是何时发出的，以及谁把拜登的这一个人邀请送到了莫迪的办公室，因为他们在这个时候不允许谈论这一敏感问题。一位美国政府高级官员告诉记者称，拜登认为，印度和美国是世界上领先的知识经济体，双方之间的伙伴关系对于解决重大的全球挑战至关重要。

白宫没有立即回应关于莫迪可能进行国事访问的评论请求。印度总理办公室的一位发言人拒绝发表评论。这次预计的访问也正值美国和印度努力分享先进的国防和民用技术，包括可能联合生产通用电气公司的喷气发动机。该计划被称为“美印关键和新兴技术倡议”，于周二发布。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周三表示：“作为世界上两个领先的经济体和民主国家，当你考虑到全世界的经济和人民时，加强这种伙伴关系并为我们的人民提供服务符合我们的利益。”

2019年，美国前总统特朗普在休斯顿主持了欢迎莫迪来访的“Howdy 莫迪”集会，吸引了约5万人的到场参与。来年，莫迪投桃报李，在印度举办了“Namaste 特朗普”之旅，后者参观了泰姬陵，并在印度西部艾哈迈达巴德市的体育场召开了约10万人参加的欢迎集会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅