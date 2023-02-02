【视频】秘鲁国会投票再次否决提前选举议案

秘鲁，政治

经过长时间的悬念，秘鲁议会周三（2月2日）再次否决了有关在2023年提前大选的议案，该内容是秘鲁自12月初以来持续示威活动的诉求之一，已有48人在示威骚乱中丧生。

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左翼议员们用掌声和欢呼庆祝这一投票结果，该提案由右翼政党人民力量党提出，但得到了左翼总统迪娜-博卢瓦特的支持，博卢瓦特和右翼主张将原定于2024年4月大选提前到今年年底，以平息抗议示威。

这是自12月以来，议会第三次拒绝将选举提前到2023年。

示威者要求迪娜-博卢瓦特辞职，解散广受公众舆论质疑的议会，进行大选并召开制宪会议。

秘鲁的动乱开始于12月7日，左派总统佩德罗-卡斯蒂略（Pedro Castillo）被解职并遭到逮捕后，他被指控试图解散拟其赶下台的议会。之后副总统迪纳-博卢瓦特就任总统，而抗议者认为她为左翼 "叛徒"。

法新社报道，秘鲁议会有十多个政治力量组成，没有任何党派拥有议会的绝对多数。

投票反对提前选举的左派希望将下次的再次投票与有关新宪法的公投相结合。该议题是议会争论的主要焦点之一。预计国会将于周四再次开会辩论该议题。

目前秘鲁多个地区包括封锁道路等示威抗议活动持续，周三晚间，首都利马有几百人游行，利马市中心现在每天都有人员集会。

持续的动荡也影响秘鲁经济，由中国五矿资源有限公司MMG拥有的拉斯班巴斯（Las Bambas）铜矿由于道路封锁，周三暂停运营。拉斯班巴斯位于海拔4000米，铜产量占秘鲁铜矿总产量的约15%。矿业是秘鲁的经济引擎之一，该国是仅次于智利的世界第二大铜矿生产国，铜产值占全国GDP的1%，铜矿年产量近40万吨，占世界铜产量的2%。

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